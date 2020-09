Nevyznamenali sa ani florbalisti: Ďalší výprask od Čechov

Ďalšia prehra slovenskej reprezentácie.

Po piatkovej prehre 1:6 neuspeli slovenskí florbalisti ani v druhom prípravnom zápase proti Česku, ktorému v pražskej UNYP Arene podľahli v sobotu 3:10.

prípravný zápas:

Česko - Slovensko 10:3 (3:0, 4:2, 3:1)

Góly: 2. Rýpar (Marek Beneš), 15. Vítovec (Marek Beneš), 20. Němeček (Langer), 25. Rýpar (Langer), 28. Marek Beneš (Sýkora), 30. Rýpar (Marek Beneš), 38. Delong (Ondrušek), 49. Sýkora (Langer), 57. D. Šimek (Dóža), 60. Langer (M. Krbec) - 34. Pažák (Ujhélyi), 37. Tomčo (Pažák), 60. Kvasnica (Pažák)

Radomír Mrázek, tréner SR (zdroj www.sfzb.sk): "Zamerali sme sa najmä na obrannú činnosť, dostávame sa do určitého systému. V prvom zápase to fungovalo na veľmi dobrej úrovni, v druhom dueli už tá obrana haprovala. Boli tam nejaké individuálne nezmyselné veci. V oboch stretnutiach sme boli slabí v hre s loptičkou. Súper to mal preto v obrane veľmi jednoduché, nedokázali sme ho dostať pod tlak. To je naša slabina, vidno to najmä proti súperom z najlepšej svetovej štvorky. Nechceli sme za každú cenu hrať na výsledok, chceli sme dať priestor čo najväčšiemu počtu hráčov."