Slovenské florbalistky si z Prahy odnášajú obrovský výprask: Bol to prvý zápas po ôsmich mesiacoch!

Slovenské florbalistky prehrali v piatkovom prípravnom stretnutí v Prahe s českými reprezentantkami vysoko 1:13.

Zverenky trénera Michala Jedličku sa síce v 2. minúte ujali vedenia zásluhou Lenky Cuprákovej, no v ďalšom priebehu strieľali góly už iba domáce hráčky., kde podľahli Češkám v základnej skupine 3:19. Druhý prípravný duel v Prahe odohrajú oba výbery v sobotu o 19.30 h.: 17. Martináková (Havlíčková), 18. Suchá (Hanzlíková), 20. Hanzlíková, 23. Mlejnková (Řezáčová), 30. Suchá (Řezáčová), 32. Krupnová (Ratajová), 34. Mlejnková (Kotzurová), 35. Paloncyová (Martináková), 51. Havlíčková (Řepková), 52. Hanzlíková (Koníčková), 55. Řezáčová (Kotzurová), 55. Koníčková, 57. Beránková (Jiráková) – 2. Cupráková (Robová), 271 divákov.: Slovensko: Mažáryová – Šponiarová, Lenčéšová, Ďuríková, Klapitová, Robová – Ferenčíková, Belicová, Pudišová – K. Hudáková, Brodňanová, Pintérová – Cupráková, Grossová, Kvásková – Rennerová, Žikavskáhlas po zápase /zdroj: szfb.sk/:Michaela Šponiarová, útočníčka SR:Samozrejme, výsledok nás mrzí, mrzí aj to, že sme neboli schopné dostať sa do útoku a vytvárať si viac šancí. Ku koncu zápasu nám dochádzali sily, čo nám ukazuje, že fyzická príprava je prvoradá."