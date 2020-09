Norbert Gombos sa vracia do Európy: S americkým tripom som veľmi spokojný

Slovenský tenista Norbert Gombos sa po dvoch amerických turnajoch vracia späť do Európy.

dvojhry na grandslamovom turnaji. Tam vo vyrovnanom zápase prehral s bývalým víťazom z Flushing Meadows Marinom Čiličom.



Po dlhej pauze zavinenej pandémiou koronavírusu som dokázal poraziť troch hráčov zo stovky a hral som veľmi vyrovnaný zápas s bývalým víťazom US Open Marinom Čiličom," uviedol Gombos pre oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ)Duel s Čiličom bol dlho vyrovnaný, Gombos v ňom mal viacero šancí.Na jednej strane som s týmto tripom veľmi spokojný, na druhej strane som aj trošku sklamaný. Mal som šancu poraziť Čiliča, no nevyužil som príležitosti, ktoré som si vypracoval. Nevyužil som náskok brejku v treťom sete a rovnako ma mrzia nevyužité dva setbaly vo štvrtom," zhodnotil pre stz.sk Gombos. Slovenský daviscupový reprezentant sa ešte pred US Open na poslednú chvíľu dostal do kvalifikácie Western&Southern Open, turnaji kategórie Masters 1000.Dvoma víťazstvami sa prebojoval do hlavnej časti, potom v prvom kole nestačil na Maďara Mártona Fucsovicsa.Posledné tri týždne mi veľa dali. Verím, že mi to pomôže zlepšovať sa na nasledujúcich turnajoch. Za toto všetko vďačím môjmu trénerovi Tiborovi Tóthovi a kondičnému Dávidovi Olaszovi, ktorý tu bol so mnou. Aj vďaka tomu som sa cítil na kurte veľmi dobre," vyhlásil Gombos.