Český futbalový tím putuje po výhre nad Slovenskom do karantény! Čaká ich proti Škótsku kontumácia?

Kapitán českej futbalovej reprezentácie Bořek Dočkal po výhre 3:1 v Bratislave v Lige národov veľmi ľutoval nešťastný moment, keď zranil slovenského stopéra a klubového spoluhráča zo Sparty Praha Lukáša Štetinu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Štetina musel nútene vystriedať a podľa prvých informácií ho zranenie vyradí aj z nadchádzajúceho zápasu Slovákov v LN v Izraeli. "Mám z toho strašne zlý pocit. Ani to nie je o výsledku, som nešťastný z toho, čo sa stalo. Je mi to veľmi ľúto," povedal autor penaltového gólu na 2:0 na pozápasovej tlačovej konferencii. Dočkal patril k najlepším hráčom na ihrisku, po súboji si však prehrával v hlave tento moment: "Bola to nešťastná náhoda. Lukáš je chlap ako hora, podstupuje stovky oveľa tvrdších súbojov. Náš kontakt prišiel v zlý moment, keď odkopával a stál na stojnej nohe. Má asi podvrtnuté koleno. Dúfam, že sa to neukáže ako vážne. Je mi to veľmi ľúto."



Strach v deň derby: Kvôli koronavírusu v tíme hrozila Česku pohroma

O to trpkejší je pre nich fakt, že v pondelok nenastúpia na domáci zápas proti Škótsku. V českej reprezentácii sa totiž objavili dva prípady nakazenia koronavírusom u členov realizačného tímu - teplického maséra a manažéra reprezentácie Libora Sionka. Jeden prípad sa stal ešte v Prahe a druhý diagnostikovali v deň zápasu v Bratislave po nových retestoch výpravy. Slovenské úrady však duel povolili. Po ďalšom zákroku pražskej hygieničky Martiny Marešovej a konzultácii s predsedom FAČR Martinom Malíkom však vedenie národného tímu mužstvo poslalo predčasne domov. A to aj napriek tomu, že hráči mali negatívne výsledky. No existovala obava z ďalšieho šírenia koronavírusu.Proti tomuto sa ohradili viacerí českí reprezentanti.Prečo sme teda dnes hrali a vystavili sa do kontaktu so Slovákmi? Navyše po návrate domov nedostaneme pravdepodobne ani karanténu, čo mi logicky nedáva zmysel a malo by to byť predmetom diskusie v najbližších dňoch. Sme hrozba, ale po návrate môžeme kamkoľvek. Čo to má znamenať?" hneval sa na sociálnej sieti stredopoliar Jakub Jankto zo Sampdorie Janov. Podobne sa vyjadril aj Alex Král zo Spartaku Moskva:Po prípadoch koronavírusu v českom tíme najskôr zápas zrušili, teraz je však podľa českých médií v hre možnosť nastúpiť s iným tímom.Niektorí z nich ešte po polnoci odcestovali z Bratislavy taxíkmi, Ďalší sa vracali domov v priebehu soboty. "Späť v Česku už sú futbalisti Slavie, Sparty i Plzne," referoval v sobotu predpoludním portál idnes.cz.Český futbalový tím pustili do zápasu slovenskí hygienici napriek pozitívnym testom členov realizačného tímu.- po zákroku pražskej hygieničky Martiny Marešovej a konzultácii s predsedom FAČR Martinom Malíkom poslalo vedenie národného tímu mužstvo predčasne domov.Najnovšie sa však rokuje o možnosti povolať do reprezentácie úplne iných hráčov a duel by sa tak mohol uskutočniť. Celý pôvodný hráčsky výber pôjde po výhre 3:1 na Slovensku do tzv. skrátenej karantény s ďalším povinným pretestovaním pred jej ukončením. "Na zvyšok realizačného tímu a sprievod bude uvalená karanténa podľa konkrétnych pokynov jednotlivých miestnych hygienických staníc," píše idnes.cz.potvrdil hovorca FAČR Michal Jurman.