Strach v deň derby: Kvôli koronavírusu v tíme hrozila Česku pohroma

Motýliky v žalúdkoch! Od včerajšieho prebudenia čelili českí futbaloví reprezentanti zvýšenej vnútornej nervozite.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Zverenci trénera Jaroslava Šilhavého sa im podrobili hneď po raňajkách, keďže v stredu bol jeden z masérov tímu pozitívny.



Hoci ostatní mali výsledky negatívne, z preventívnych dôvodov ostala doma v karanténe dvojica najdrahších hráčov - Patrik Schick (25 miliónov eur) a Tomáš Souček (18 mil. eur). Obaja boli s nakazeným masérom v priamom kontakte, keď ešte v utorok ležali na jeho stole. „Lajdáctvo vedenia repre zavinilo, že na Slovensko neodišli Schick so Součkom. A môže byť horšie,“ upozorňoval portál efotbal.cz.



Česi sa včera triasli o osud úvodného duelu Ligy národov do poslednej chvíle. Ani obed im nemohol veľmi chutiť. V tom čase ešte nebolo jasné, či je celá výprava „čistá“. Prestížne derby bolo stále v ohrození. Obavy umocňovalo rozhodnutie pražskej Slavie, ktorá bola v prípade čo len jedného pozitívneho testu pripravená stiahnuť svojich sedem hráčov domov.napísal znepokojený šéf „zošívaných“ Jaroslav Tvrdík na twitteri.

Čechom by tak ostalo na súpiske 13 hráčov, čo je spodná hranica, s ktorou Európska futbalová asociácia umožňuje odohrať zápas. Ak by však krok Slavie okopírovali napríklad aj Sparta Praha a Viktoria Plzeň, ktoré tiež čakajú európske pohárové povinnosti, naši západní susedia by to museli pre nedostatok hráčov zabaliť. Výsledky testov boli známe s trojhodinovým meškaním. Tie českú kabínu určite nepotešili, keďže sa potvrdil ďalší pozitívny prípad. Šlo o člena realizačného tímu, čo znamená, že hráči boli "čistí." O zápas sa začal báť aj samotný tréner Šilhavý, ktorý dúfal v odohratie zápasu. Všetko mal však v rukách hlavný hygienik Ján Mikas, ktorý štart zápasu nakoniec odobril

O výsledku môže rozhodnúť aj žreb