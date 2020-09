Česká škola futbalu nedala Sokolom žiadnu šancu: Tri body si domov vezú Šilhavého zverenci

Pred zápasom visela vo vzduchu otázka, či sa zápas Ligy národov medzi Slovenskom a Českom vôbec odohrá. Dôvodom bol výskyt koronavírusu v českom mužstve.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Česi do zápasu vybehli bez Patrika Schicka a Tomáša Součka. Tí ostali doma, pretože prišli do priameho kontaktu s nakazeným českým masérom.



Slovensko zasa nepodporili najväčšie hviezdy ako Marek Hamšík či Albert Rusnák, ale aj zranený Martin Dúbravka. Úvodná dvadsaťminútovka sa niesla v znamení pomerne vyrovnaného futbalu. Slovensko sa dostalo do obrovskej šance, keď útočník Róbert Boženík prečítal úmysli českého brankára Vaclíka, ktorý chybne rozohral loptu a do gólovej šance sa dostal Juraj Kucka, ku ktorému sa lopta odrazila. Obrovskú chybu však Vaclík napravil výborným zákrokom.



V neprospech Sokolov hrali aj dve zranenia a tréner Hapal si tak už v prvom polčase musel vynútene vybrať dve striedania. Česi do polčasu mohli streliť hneď niekoľko gólov, no proti bol Dominik Greif s výborným zákrokom, keď zoči voči čelil českému útočníkovi, no jeho úmysel skórovať prekazil. Druhýkrát domácich zachránila konštrukcia brány. Polčas tak skončil bezgólovou remízou., keď už krátko po zmene strán zazmätkovala obrana na čele s brankárom Dominikom Greifom, ktorý po centre lopty do pokutového územia loptu nechytil, len tečoval priamo na nohu českému hráčovi, ktorý sa v zakončení už nemýlil a otvoril tak stav stretnutia v prospech hostí.Krátko na to sa Norbert Gyömbér dopustil faulu v pokutovom území a Bořek Dočkal sa z bieleho bodu už nemýlil.V 86. minúte inkasoval Dominik Greif aj po tretíkrát, keď gól strelil striedajúci Michael Krmenčík. Krátko na to krásnym gólom skóroval Ivan Schranz a stav korigoval na finálnych 1:3, keďže zápas Škótska s Izraelom skončil remízou 1:1. Práve proti Izraelu nastúpi Slovensko už v pondelok 7.9. Ostáva len dúfať, že káder doplnia zranení Ondrej Duda a Lukáš Štetina.