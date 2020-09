Za rozchod Vémolu a Ceterovej môže iná známosť: Exmilenka Karlosa prehovorila

Ani deväťmesačná dcérka Lili ich nedokázala udržať pokope!

Hoci sa český bojovník MMA Karlos Vémola (35) a jeho partnerka Lela Ceterová (31) napriek dlhodobej kríze snažili zotrvať ako rodina, ich cesty sa napokon rozišli. Bývalá dvojica iba pred týždňom oznámila bolestný rozchod, o ktorom sa už pár mesiacov pošepkávalo. Dôvodom skrachovaného vzťahu mala byť práve športovcova nevera s fitnes trénerkou Zdenkou Černou (38). Tej sa vraj silák nedokázal vzdať ani po narodení dcérky. Milenka sa teraz rozhodla prehovoriť o tom, ako to celé medzi nimi bolo.

Ceterová ešte pred troma týždňami dúfala, že rodina zostane pokope. Pre Nový Čas Nedeľa preto povedala, že kríza medzi nimi nie je. „Tieto dohady vznikli možno preto, lebo počas epidémie korony bol Karlos v Londýne a nemohol pricestovať,“ povedala vtedy Lela. O pár dní však šokovala vyjadrením, v ktorom priznala, že s bojovníkom išli od seba. „Sklamala ma Karlosova nevera, pretrvávala medzi nami kríza, a preto som odcestovala do Bratislavy, kde som si pripravila potrebné záležitosti na sťahovanie,“ napísala na svojom profile Ceterová.

Jej slová nenechali bojovníka vôbec chladným a informácie o nevere poprel. „Len naši blízki vedia, ako to medzi nami naozaj bolo. Na rozdiel od partnerky ja na matku svojej dcérky žiadnu špinu zverejňovať nikdy nebudem o údajných neverách a pod.,“ odpovedal Terminátor, ktorý sa snažil pred verejnosťou očistiť. Vémolu však prezradila milenka z Nemecka, ktorá sa rozhodla prehovoriť a pomstiť sa mu.

Bral si ju domov

České médiá vyhľadali ženu, ktorá medzi bývalým párom narobila dusno. Je to fitneska Zdena Černá, ktorej sa bojovník ozval na internete. Lulu, ako si dotyčná umeleckým menom hovorí, teraz porozprávala o ich opakujúcom sa romániku. „Pozval ma do Prahy na zápas na Štvanici minulý rok v lete, kde bola aj tehotná Lela. A tak sa to začalo. Potom sme sa začali schádzať po dobu, čo som bola v Česku,“ zaspomínala pre denník Blesk Černá, ktorej vraj neprekážalo, že má známy milenec priateľku.

Po čase ale, keď sa jej začal menej venovať, sa s ním pohádala a ako pomstu zverejnila na internete fotku, ktorú si zrealizovala ešte v jeho kúpeľni. „Bola som požiadaná, aby som ju zmazala, čo som sľúbila. Medzitým mi ale zavolala rozčúlená Lela. Povedala, nech ju zmažem, ale na rozdiel od Karlosa veľmi hrubým spôsobom. To ma urazilo, tak som povedala, že nič nebudem mazať,“ povedala Lulu, ktorá ju tam nechala dodnes. Táto skutočnosť tak nakoniec poznačila Ceterovú natoľko, že neveru bojovníka MMA nedokázala prekonať a radšej si pobalila kufre.