Muž opustil svoju manželku len deň po svadbe: Zistíte dôvod, nezmôžete sa na slovo

Žena tvrdí, že jej vysnívanú svadbu zničila svokra - kvoli nej ju mal manžel opustiť len deň po tom, čo vošli do chomúta.

Ohrdnutá nevesta Jillian sa podelila o svoju verziu príbehu vo videu na TikToku, ktoré má už 13,9 milióna videní. Vo videu Jillian vyzýva ostatných užívateľov, aby sa aj oni podelili so svojimi príbehmi, aby pochopila, prečo jej manželstvo nevyšlo, uvádza TheSun.

Jillian tvrdí, že sa s manželom zosobášili na nádhernej pláži v Mexiku a všetko bolo krásne do momentu, kým nezasiahla jej svokra a nevyžadovala, aby si jej syn vybral medzi ňou a svojou nevestou. „Dal si dole obrúčku a doslova deň po svadbe ma opustil,“ sťažuje sa ohrdnutá nevesta.

Jillian tvrdí, že svokra „žiarlila“ na to, koľko pozornosti jej syn venuje svojej novej manželke. Tieto obvinenia ale sestra jej exmanžela na twitteri úplne poprela, a to hneď v niekoľkých príspevkoch, v ktorých tvrdí, že to, čo tvrdí Jillian, sú absolútne klamstvá.

Jillian, ktorá má zlomené srdce, po svadbe odletela z Mexika domov, ale zistila, že jej domovská krajina Kanada je uzavretá kvôli koronavírusu. Príbeh sa vystupňoval, pretože už viac nemohla žiť v byte, ktorý zdieľala so svojím bývalým a jeho rodina im zakazovala vzájomné stretávanie.

Keď sa karanténa skončila, pokúsila sa so svojím bývalým hovoriť o rozvode, len jej bolo povedané, že to nebude možné tri roky, pretože sa presťahoval. Vraj sa jej bývalý pripojil k cirkusu, nie je však známe, či to bolo myslené ako žart. Video sa rýchlo stalo virálnym a Jillian neskôr zverejnila ďalšie, v ktorom zodpovedala niekoľko otázok o jej príbehu.

Okrem zahrnutia fotografií, ktoré ukazujú jej svadbu, v ňom vysvetľuje aj to, prečo jednoducho manželstvo neanulovala. Podľa Jillian nie je anulácia v Britskej Kolumbii v Kanade, odkiaľ pochádza, možná. Rozvod sa skomplikoval aj kvôli rozhodnutiu jej bývalého manžela presťahovať sa.

Video sa rýchlo stalo virálnym, bývalá švagriná ale stále bráni svoju rodinu, ktorá vraj v prípade potreby vždy stojí pri sebe a tvrdí, že vzťah jej brata s Jillian bol obrovskou chybou.