Žena zistila, kto sa ide prisťahovať do susedného domu, úplne sa zrútila: Chcem sa rozviesť!

Žena uvažuje nad rozvodom z dôvodu, s ktorým sa niektorí možno stotožňujú, niektorí zase nie.

Čitateľka stránky Mumsnet sa rozhodla posťažovať na svojich nových susedov. Príspevok má vyše 500 komentárov. Ako informuje FoxNews, používateľka s nickom Lotsofluv si robí starosti z budúcnosti. Do vedľajšieho domu sa totiž prisťahovali jej svokrovci.

"Keď sa začal predávať susedný dom, manželovi rodičia prejavili oň záujem. Dom potreboval rekonštrukciu, tak som neverila tomu, že by ho skutočne kúpili," týmito slovami začína Lotsofluv svoj príbeh.

"Každopádne, dom si kúpili a stavbári ho renovujú, zatiaľ čo oni stále žijú vo svojom súčasnom dome. Raz alebo dvakrát týždenne prídu (hodina cesty), aby zistili, ako pokračujú práce,“ vysvetľuje a zároveň sa pýta, či je normálne, že ju táto situácia frustruje. "Kazí mi to deň, pretože očakávajú, že ich prídeme pozdraviť, uvaríme im čaj, spýtame sa, či chcú použiť náš záchod atď. Viem, že to nie je také hrozné, ale keď chcem iba leňošiť bez makeupu a v teplákoch, tak sa mi nechce zabávať nepozvaných ľudí."

Žena sa obáva momentu, keď sa jej svokrovci do domu nasťahujú. Nechce, aby im prekazili rodinnú idylku. "Bojím sa, že budem v záhrade a oni budú chcieť zakaždým kecať cez plot. Mám rada svoj osobný priestor a mám pocit, že oni ho narušia. Kvôli tomu sa chcem rozviesť s mojím manželom, s ktorým inak spolu perfektne vychádzame, pre toto ho neznášam. Preháňam, alebo by ste to cítili rovnako?"

V komentároch dodáva, že pred kúpou sa jej nikto nepýtal na jej názor, a taktiež si myslela, že by určite neinvestovali do pozemku v tak zlom stave. So svokrovcami síce vychádza dobre, no necíti sa pri nich príjemne. Rodičia jej manželia majú sklony ľahko súdiť a komentujú či už to, ako ľudia upratujú vo svojich bytoch, alebo oblečenie jej detí.

Jej manžel nevidí v ich prisťahovaní problém. Podľa neho tam nebudú až tak často, no Lotsofluv je skeptická. "Napríklad, nepijú alkohol, ale ja si pravidelne doprajem červené víno a keď je pekné počasie, tak ho pijem v záhrade. Teraz si budem myslieť, že ma uvidia z okna, ako pijem víno v záhrade, budú ma súdiť a už sa nebudem cítiť dobre ani na vlastnom pozemku." S manželom a deťmi žijú v novom dome tri roky a všetko bolo dokonalé, až kým sa nestalo toto.

Mnohí komentujúci sa s ňou stotožnili. Dali jej aj viacero tipov, napríklad, aby sa odsťahovala skôr, než sa prisťahujú oni. "Úprimne, nezvládla by som to. Zabilo by ma to a moje manželstvo zrejme tiež," píše jeden komentujúci. "Musia byť trošku zvláštni, keď si myslia, že toto je dobrý nápad. Nechcela by som žiť vedľa mojej rodiny, hoci ich milujem. V rovnakom meste - áno, na rovnakej ulici - áno, vo vedľajšom dome - ani náhodou."

Niektorí používatelia stránky jej napísali, aby využila opatrenia proti koronavírusu. "Povedala by som svokrovcom, že kvôli dodržiavaniu vzdialenosti nemôžu ísť dnu a použiť váš záchod. A tiež by som sa postarala o to, aby som vždy cvičila vonku, keď prídu na návštevu."

Tipy sú rôzne - odinštalovať zvonček, rozhodne im nedávať kľúč od domu, zvýšiť plot. Mnohí komentujúci taktiež poznamenali, že rovnako by nechceli, aby sa ich deti s partnermi nasťahovali do vedľajšieho domu.