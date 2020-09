Gröhling predstavil nový spôsob výučby na školách: Ako bude vyzerať?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ide na základných školách pilotne testovať nový spôsob prerozdelenia vzdelávania v jednotlivých ročníkoch.

Ako uviedol v rozhovore pre TASR minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), učitelia budú môcť učivo posúvať medzi jednotlivými ročníkmi, riadiť sa pritom budú troma cyklami.

"V rámci základnej školy pôjde o tri cykly, pre 1. až 3. ročník, 4. a 5. ročník a 6. až 9. ročník. V rámci týchto cyklov si budú môcť školy presúvať učivo a jednotlivé témy," povedal minister školstva. Týmto podľa neho reagujú na to, že učitelia poznajú svojich žiakov v triede a vedia, ako napredujú. V súčasnosti musia učitelia so žiakmi prebrať každý rok predpísaný obsah vzdelávania. "Dávame učiteľovi možnosť, aby tak nemusel robiť po rokoch, ale po cykloch. Umožňujeme učiteľom správať sa individuálnejšie k žiakom, niekedy možno počkať a dovysvetliť niektoré veci," uviedol šéf rezortu školstva. Učiteľ bude pri tomto modeli vedieť, že obsah vzdelávania si môže presunúť aj do vyššieho ročníka.

Do pilotného projektu je zapojených 19 základných škôl na celom Slovensku. Minister tvrdí, že ide o moduly, ktoré fungujú aj v okolitých krajinách. Rezort školstva nechce v tomto smere postupovať celoplošne. Najskôr chce tento model vzdelávania pilotne otestovať na školách, ktoré o to prejavili záujem. "Následne to vyhodnotíme a opätovne ponúkneme školám, aby sa zapojili do tohto projektu," poznamenal minister školstva.

Podotkol, že touto zmenou chcú iným spôsobom vzdelávať a zároveň dať školám slobodu. "Týmto školám budeme dávať aj podporné mechanizmy v podobe personálu, ktorý bude na tieto školy chodiť a budú môcť spolu komunikovať," uviedol Gröhling.

Pilotný model vzdelávania plánuje minister školstva predstaviť 4. septembra v Michalovciach.