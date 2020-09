Prečo tlmočníci na tlačovkách robili zadarmo?! Okamžitá reakcia Úradu vlády

Tlmočníci do posunkového jazyka pre nepočujúcich od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu stáli vedľa politikov a hygienikov na každej tlačovke.

Málokomu by napadlo, že túto službu verejnosti robili doteraz úplne zadarmo. Ako to vysvetľuje Úrad vlády pod vedením Igora Matoviča (47)?

Tlmočníci pre nepočujúcich sa situáciu snažili riešiť už viackrát. Situácia sa však vyhrotila pred dvoma týždňami, keď premiér Matovič poslal tlmočníka preč zo svojej tlačovky s tým, že majú technické problémy. Odvtedy sú všetky dalšie tlačové konferencie už bez ich prítomnosti. To rozhorčilo nepočujúcich na Slovensku, ktorí sa domáhajú svojich práv byť informovaní o vývoji pandémie na Slovensku. Na stredu preto Slovenský zväz nepočujúcich zorganizoval pred budovou Úradu vlády protest, aby upozornil na tento problém.

„My sme sa to snažili riešiť slušne, viackrát sme sa dopytovali na Úrad vlády a vždy nám povedali, že sa to už rieši. A takto to je od vypuknutia pandémie až doteraz a 6 mesiacov je už veľmi dlhá doba. Impulzom, ktorý nás však donútil konať, bolo až to keď premiér poslal z tlačovky domov tlmočníka,“ vysvetlil dôvody protestnej akcie predseda zväzu nepočujúcich Jaroslav Cehlárik. Zhrozená je aj Barbara Randušková, ktorá po boku Matoviča trávila vo vypätom čase a so štítom na hlave hodiny pri jeho tlačovkách. „Tlmočníci nedostali za svoju prácu doteraz zaplatené. Už to bude 6 mesiacov, odkedy začali pre Úrad vlády tlmočiť a neustále dostávame odpoveď, že je to v procese,“ skonštatovala.