Žena skritizovala fotku Dary Rolins v plavkách: Speváčka reaguje, neodpustila si vulgarizmus

Speváčka Dara Rolins sa vybrala za oddychom do Španielska.

Dovolenku si užila na Ibize, kde pozdravovala z pláže Cala Bassa. Fotka jej skvelej postavy v plavkách sa však nepozdávala jednej z komentujúcich z Česka, ktorá si myslela, že speváčka použila na jej zdokonalenie filter. ,,Chodidlá a dlhé predĺžené stehno... Takáto štýlová žena so super figúrou. Ach jaj, filtre treba používať s rozumom," napísala k fotke na Instagrame.

Tento komentár nenechal chladnou samotnú speváčku. ,,Žiaden filter, len naklopenie telefónu a uhol pohľadu odspodu. Žiaden zámer ani naťahovanie končatín. Proste náhoda. Vždy tomu venujem túto zvýšenú pozornosť až po tom, čo to začnú rozoberať ľudia v komentároch. Sranda, na čo všetko by som mala pri fotení myslieť. By ma je*lo," odpovedala expresívne Dara a dala jasne najavo, že svoju fotku neupravila.