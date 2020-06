Partnerku speváka Martina Chodúra si pomýlili s jeho mamou: Štipľavý komentár!

Český spevák Martin Chodúr (30) tvorí už 10 rokov pár s Ivonou Selníkovou.

Dvojica sa teší z malého 4-ročného synčeka Martinka. Cez víkend mala rodinka dôvod na oslavu, Ivona totiž oslavovala 47. narodeniny. Spevák venoval svojej láske vyznanie na sociálnej sieti. ,,Dnes oslavuje narodeniny moja Ivonka! Nemám slov, aby som vyjadril, ako veľmi ju milujem. Pokúsil som sa o to aspoň v piesni Blíženci,“ napísal na Facebooku, pripojil spoločné fotky s Ivonou a doplnil tiež, že sa chystajú oslavovať. Chodúra však musel zamrzieť komentár, ktorý sa objavil pod jednou zo spoločných fotiek ,,Maminka by si mohla dať spraviť viečka,“ všimol si denník Blesk komentár ženy, ktorá si zjavne pomýlila spevákovu partnerku s jeho matkou a dopísala tiež, že by jej syn mohol zákrok zaplatiť.

Komentár českému spevákovi neušiel. ,,Aký syn? Čo to rozprávate pani? To má štvorročný Martinko maminke niečo platiť? Navyše Ivonka má takto viečka prirodzene od detstva a mne sa to náhodou veľmi, veľmi páči! Poprosím váš o slušnosť. Nevadí, že sme na internete. Z očí do očí by ste hovorila inak!“ odkázal Chodúr. ,,Ježiši, to je jeho manželka? Fú, druhý Macron,“ odpovedala komentujúca narážajúc na francúzskeho prezidenta, ktorý má staršiu manželku. Chodúr v odpovedi napísal, že ho závistlivá pani nevyvedie z miery. ,,A čo vám mám preboha závidieť, partnerku vo veku vašej maminky?“ rypla si opäť komentujúca žena. Spevák je od partnerky Ivony mladší o 17 rokov.