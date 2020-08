Člen JOT by sa rád vydal v stopách japonskej hviezdy

Talentovaný Roman Hrčka je úspešný v karate, sníva o účasti na olympijských hrách. Popri športovaní úspešne zvláda aj štúdium, chodiť na špeciálnu športovú školu ho však neláka. Člen Juniorského olympijského tímu, ktorý zostavujú Nadácia SOŠV a Slovenský olympijský a športový výbor, si radšej vybral elektrotechnickú priemyslovku.

Hrčka mal k športu odmalička blízko. S karate začal ako päťročný. Po jedenástich rokoch pravidelných tréningov už vie, že šport je preňho život. K naplneniu jeho sna o účasti na olympijských hrách ho však čaká ešte dlhá cesta. „Spočiatku bolo pre mňa karate úplne neznáme, no zapáčilo sa mi to. Dnes je šport všetko, čo mám. Karate je to, čo ma baví a napĺňa,“ hovoril Hrčka, ktorý vybojoval už viacero medailí z podujatí Svetového pohára a vlani bol na majstrovstvách Európy juniorov a kadetov bronzový. V budúcnosti by chcel reprezentovať Slovensko aj na vrcholných medzinárodných podujatiach – olympijských hrách, na ktorých malo mať karate premiéru v predošlých týždňoch v Tokiu, či majstrovstvách sveta a Európy. „Všade by som chcel dosiahnuť čo najvýraznejšie individuálne úspechy,“ povedal člen Juniorského olympijského tímu, ktorého športovým vzorom je Japonec Rijo Kijuna. U hviezdneho karatistu obdivuje jeho bojovnosť a excelentné výkony. „Vidieť ho priamo v akcii je môj sen.“ Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

SOŠV, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS, nezaradil Hrčku do Juniorského olympijského tímu len tak náhodou. Na odporúčanie Slovenského zväzu karate zohľadnil potenciál a vyhliadky do budúcnosti mladého karatistu. Spolu s ďalšími 23 mladými športovcami dostávajú finančnú i materiálnu podporu v rámci projektu, ktorého partnermi sú LYNX, Kooperativa, Wealth Effect Management a Nadácia SPP. Cieľom programu je podporovať mladých športovcov v dorasteneckom či juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry a utvoriť im na to vhodné podmienky. „Je to pre mňa jedno z najväčších ocenení a súčasne obrovský záväzok. Vďaka výhodám členstva v JOT sa môžem venovať prioritne môjmu osobnému, ale aj športovému zlepšovaniu bez výrazných obmedzení. Osobne by som chcel vyzdvihnúť profesionalitu v oblasti mentálneho koučingu a celkovo všetkých možností, ktoré mi členstvo ponúka a ktoré dokážem využiť. Som za to nesmierne vďačný a verím, že ma to posunie ďalej a otvorí aj nové možnosti dlhodobej spolupráce,“ povedal Hrčka.

Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Dlho sa v karate nešpecializoval a súťažil v kumite i kata. V súborných cvičeniach si cibril techniku, v súbojoch zasa rozvíjal výbušnosť, rýchlosť i bojovnosť. „Dlho som zvažoval, ktorá disciplína sa stane „vyvolenou“. Nakoniec sa to vyriešilo takpovediac samé. V rámci klubu Športová škola karate Bratislava, ktorého som členom, som prešiel do tréningovej skupiny pod priame vedenie súčasnej trénerky Kristíny Mackovej. Pod jej vedením som v kata dosiahol najvýraznejšie úspechy na domácich, medzinárodných, ale aj svetových šampionátoch. Je prísna, nič nám neodpustí a čo oceňujem najviac – snaží sa z nás dostať maximum,“ hovorí člen Juniorského olympijského tímu.

Tréning karate je rovnako ako v každom športe veľmi náročný. Na vrcholovej úrovni je potrebné pripravovať sa každý jeden deň. Hrčka väčšinou trénuje dvojfázovo, prípravu kombinuje so školskými povinnosťami. Buď chodí na tréningy skoro ráno, alebo v predpoludňajších hodinách. V prípravnom období sa venuje kondícii a atletickej príprave. Po drine nasleduje analýza techniky jeho cvičení či najlepších japonských karatistov. Podvečer sa mu začína druhý dvojhodinový tréning kata. „Takto je to päť dní do týždňa. Cez víkend mám buď ľahké vyklusanie, alebo opäť návštevu posilňovne. Víkendy bez súťaží sú o niečo ľahšie na výber tréningu. Chodím si zabehať, niekedy zájdem na masáž, či do sauny.“ Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Karatista oceňuje, že mu v jeho športovom úsilí naplno vychádzajú v ústrety na elektrotechnickej škole, ktorú navštevuje v Bratislave. Školu reprezentuje nielen v karate, ale aj v atletike. Pred dôležitou súčasťou sa vie s vyučujúcimi dohodnúť na individuálnej forme štúdia, neskôr učivo vždy dobehne. „Športová škola ma nelákala, nevedel som si vybrať, čo na nej študovať. Na elektrotechnickej to zvládam dobre, mám aj dobré známky.“

V predošlých týždňoch a mesiacoch sa Hrčka dokázal vysporiadať aj s obmedzeniami pre pandémiu koronavírusu. Ani on zopár týždňov nemohol trénovať v telocvičniach, súťažný program má stále obmedzený. Na novú situáciu sa adaptoval. „Keď sa zrušili tréningy, tak sme sa prepli do on-line režimu. Izbu som si zariadil ako malú telocvičňu, mám v nej vybavenie na komplexný funkčný tréning i karate. V bežných časoch som trénoval doma, tréneri ma sledovali cez kameru. Schovať sa nedalo, kamera ma videla,“ prezradil talentovaný karatista.