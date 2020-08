Dočkali sme sa: Električkovú dopravu do Karlovej Vsi a Dúbravky obnovia koncom októbra

Električková doprava po zrekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále bude spustená od 26. októbra v celom úseku od tunela až do Dúbravky.

Informoval o tom Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová uviedla, že 15. októbra začne magistrát preberať stavbu električkovej trate vrátane všetkých zastávok. "Po nich bude nasledovať kolaudácia a prví cestujúci po zrekonštruovanej radiále sa prevezú v pondelok 26. októbra," dodala s tým, že do polovice novembra sa budú realizovať opravy prípadných chýb a nedorobkov, ktoré však neobmedzia prevádzku električky.

Rajčanová ďalej informovala, že so začiatkom školského roka by sa malo zmierniť dopravné obmedzenie, 2. septembra majú obnoviť odbočenie na Devínsku cestu i odbočenie z Karloveskej v smere z centra na Molecovu. "Ešte predtým, 25. augusta, sa pre verejnosť otvorí zrekonštruovaný podchod Záluhy," dodala. V deň spustenia električkovej dopravy v celom úseku od tunela až do Dúbravky, čiže 26. októbra, bude otvorený aj nadchod na Botanickej ulici, nadchod Kútiky vrátane nových výťahov a integrované zastávky na Molecovej ulici a Záluhách.

Posledná etapa rekonštrukcie Dúbravsko-karloveskej radiály od tunela po Molecovu mala trvať od mája do septembra 2020. "Dôvodom predĺženia je predovšetkým neskorší začiatok rekonštrukcie spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19 a povinnej karantény, v dôsledku čoho nemohol zhotoviteľ nasadiť svojich pracovníkov z Českej republiky," ozrejmila Rajčanová. Ku sklzu prispeli podľa jej slov i ďalšie komplikácie, napríklad nutná prekládka vedenia vysokého napätia, s ktorou pôvodný projekt nerátal, odhalenie nevhodného podložia na Molecovej ulici či zdegradovanej ochrany potrubia kanalizácie.

Mesto uistilo, že postupne opraví väčšinu komunikácií v úseku zrekonštruovanej trate vrátane križovatky Damborského/Harmincova. Obyvateľov Karlovej Vsi by podľa magistrátu už nemal obťažovať ani nízkofrekvenčný hluk pripomínajúci dunenie. "Po oprave koľají predbežné výsledky naznačujú, že hluk vrátane nízkofrekvenčného dunenia by sa mal výrazne znížiť," oznámila Rajčanová.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí.