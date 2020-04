Do Dúbravky opäť prestanú jazdiť električky: Bratislava sa púšťa do tretej obnovy trate

Do bratislavskej mestskej časti Dúbravka opäť prestanú jazdiť električky.

Dôvodom je spustenie prác na tretej etape rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Obnoviť sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Práce sa majú začať v sobotu 2. mája a dokončiť sa majú v septembri.

"Termíny zatiaľ ohrozené nie sú. Samozrejme, bude to závisieť aj od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v súvislosti s opatreniami pre nový koronavírus," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Mestská časť Dúbravka na sociálnej sieti informuje, že so spustením prác bude vylúčená električková doprava do Dúbravky. "Trvať má až do septembra. Pre Dúbravčanov to znamená odstavenie električiek a prestup na náhradnú autobusovú linku pod Mostom SNP," upozorňuje samospráva s tým, že finálny termín dokončenia rekonštrukcie trate je určený na 12. september.

Dúbravka upozorňuje, že jej obyvateľov čakajú aj obmedzenia na cestách počas rekonštrukcie podchodu Damborského. Individuálna aj MHD na ulici M. Sch. Trnavského by sa mala meniť v máji, obmedzenia majú prebiehať na etapy. "Najskôr v smere z centra do Dúbravky a potom naopak," uviedla mestská časť. K obmedzeniam má prísť po zastavení premávky električiek.

V rámci stavebných prác modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Električky od 19. decembra 2019 začali premávať do Karlovej Vsi po obratisko Kútiky. Od 22. februára spustili premávku električiek až do mestskej časti Dúbravka.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizácia bude zaplatená z európskych peňazí.