Veronika zažila zvláštne praktiky na úrade práce: Posielali ma od dverí k dverám

Pohadzovali si ju ako horúci zemiak! Bratislavčanka Veronika (30) bola evidovaná na úrade práce od septembra minulého roka a podľa jej slov bolo všetko v poriadku.

Zlom nastal v čase, keď začala brigádovať v reštaurácii u svojho kamaráta. „Keďže bývam rovno nad reštauráciou, tak som nemala problém prísť pomôcť s tým, že som prízvukovala, že som evidovaná na úrade práce. Nech s tým nie je problém,“ priznala sympatická žena, podľa ktorej jej pracovníčka úradu práce pri udaní brigády chcela naoko pomáhať.

Ľadová sprcha

To, čo však nastalo o pár týždňov neskôr, mladú ženu doslova šokovalo.„Pracovníčka mi povedala, že som síce evidovaná od septembra, ale k 9. februáru jej mám doniesť ukončenie, pretože už vraj nemôžem byť evidovaná. Ja by som tie papiere aj doniesla, ale celý ten proces, ktorý sa okolo toho začal, bol scestný,“ hovorí Veronika, ktorú začali posielať od dverí k dverám.

Nakoniec dospeli k záveru, že ekonómka danej reštaurácie skontaktuje úrad práce a vykomunikujú si všetky podrobnosti medzi sebou, aby nenastali problémy.„Zdvihol to mužský hlas a poprel, že to je číslo tej pani s ktorou ekonómka volala. A že v živote nikdy o nej nepočul a nech už tam nevolá. Išla som na úrad práce s touto informáciou, no tam mi popreli, že mi vôbec nejaké číslo dali,“ priznala zúfalo Veronika, pre ktorú sa začala doslova nočná mora.