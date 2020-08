Nezastavilo ho ani 80 hodín na cestách: Ugandský bežec zabehol svetový rekord

Ugandský bežec Joshua Cheptegei (23) šokoval po 80 hodinách v dopravných prostriedkoch na prvom klasickom mítingu Diamantovej ligy výkonom na 5 000 m.

Jeho čas 12:35,36 min. je takmer o dve sekundy lepší ako predošlý rekord. Pritom Uganda má jedinú tartanovú dráhu a on trénoval na trávnatom ovále. V Grécku sa dlho neohrial: Stoch opúšťa PAOK Uganďan vymazal 16 rokov platný výkon etiópskeho fenoména Kenenisu Bekeleho, no predtým absolvoval riadnu cestovnú tortúru. V piatok ráno sadol do auta na východe Ugandy a zamieril do Kampaly, odkiaľ letel do Istanbulu, potom do Nice a opäť autom do Monaka, kde ohromil časom 12:35,36 min. a stal sa po 48 rokoch druhým svetovým rekordérom svojej vlasti. Jeho predchodcom bol prekážkar John Akii-Bua, ktorý šokoval na OH 1972 v Mníchove.

„Veľa som pracoval u prarodičov na poli a pomáhal som maľovať zákadnú školu, kam som kedysi chodil,“ opísal svoj tréning Cheptegei, ktorý priznal, že úmorná cesta ho nezničila, lebo chcel konečne opäť súťažiť.