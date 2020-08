V Grécku sa dlho neohrial: Stoch opúšťa PAOK

Bývalý futbalista pražskej Slavie Miroslav Stoch sa dohodol na predčasnom ukončení angažmán v PAOK Solún.

Klub o tom informoval na svojom webe. Tridsaťročný slovenský reprezentant, ktorý musel ísť začiatkom augusta kvôli nákaze koronavírusu do izolácie, by mohol podľa gréckych médií zamieriť späť do Edenu.

Ofenzívny stredopoliar Stoch pôsobil v Slavii dve sezóny do vlaňajšieho júna a s pražským klubom získal ligový titul a dva triumfy v pohári. Šesťdesiatnásobný slovenský reprezentant v minulosti hral aj za Chelsea, Twente Enschede či Fenerbahce. V Grécku mal zmluvu ešte na jeden rok s opciou.