Slovenský paracyklista je od marca v španielskej Calpe a čaká na protézu: Bude z Metelku horolezec?

Ak by nebola pandémia koronavírusu, o takomto čase by sa presúval na paralympiádu v Tokiu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Najlepší slovenský hendikepovaný športovec Jozef Metelka (37) je však od marca v Španielsku a nevie, kedy sa dostane domov. „Leziem po skalách a cibrím si rovnováhu. Na diaľku riešim výrobu protézy na lyže,“ povedal pre Nový Čas slávny paracyklista.

Metelka je vo svetovej paracyklistike takou ikonou ako Peter Sagan v cestnej cyklistike. Vo februári si z MS v kanadskom Miltone doniesol tri zlaté a jednu striebornú medailu. Odcestoval do Španielska a odvtedy nesúťaží... „Som tu už od marca a naozaj neviem, kedy sa odtiaľto dostanem. Najradšej by som bol už niekde v Tatrách. No nie je to možné, lebo nechcem robiť problémy mojim rodičom ani známym. Najprv musím ísť do Anglicka, lebo všetok svoj športový materiál mám tam. V Anglicku by som musel do karantény a narobil by som problémy celému svojmu okoliu a naopak, mňa by brali ako potenciálne riziko,“ pokračoval dvojnásobný paralympijský šampión.

Hoci Španielsko patrí z hľadiska výskytu koronavírusu medzi najviac postihnuté krajiny sveta, oblasť Calpe je bezpečná. „Je tu jeden jediný prípad. Z pol milióna Angličanov, ktorí sem prišli, bolo len desať pozitívnych a aj tak nás dali do červenej zóny,“ čudoval sa Metelka, ktorý však pandémiu ako takú nepodceňuje. Na Slovensko sa chce presunúť o dva mesiace. „Dúfam, že sa niekedy koncom októbra vrátim domov. Veľmi mi chýbajú Tatry a jazda po horách na bicykli a na koni,“ priznal.

Hoci je Metelka pri mori, jazdí hlavne na bicykli a lozí po skalách. „Chodím aj po napnutom lane, jazdím na surfe. Pomaly si tu zvykám na tie vysoké teploty. Jazdím na cesťáku aj horskom bicykli, ale v tých horúčavách to dá poriadne zabrať. Tak ako tréning vo vysokých nadmorských výškach, tak aj tréning vo vysokých teplotách, samozrejme, že s rozumom, mi môže tiež pomôcť. Tu nepršalo už skoro štyri mesiace a prednedávnom, keď trochu zapršalo, tak som nahovoril kamarátov, aby sme si išli konečne zajazdiť v blate,“ tešil sa paracyklista a k svojej veľkej láske - lozeniu po skalách, uviedol: „Kondične mi to veľmi pomáha a tiež to má veľký význam na koordináciu. No lezenie v Tatrách má aj iné benefity, hlavne ak leziem s dobrým inštruktorom.“

Metelka má však iný problém, a tým je nová protéza na lyže! „Je to veľmi zložité riešiť na diaľku s ľuďmi, čo nelyžujú a ešte aj výber materiálu do extrémneho prostredia. Majú to vyrobiť z nejakej špeciálnej super tvrdej ocele, ktorá nepraskne ani pri teplote mínus 50 °C. Ale to sú plány až na tatranskú zimu,“ uzavrel „zajatec“ provincie Alicante.