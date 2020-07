Slovenská kajakárka Jana Dukátová o pandémii, dcérke a olympiáde: Tokio? Moja posledná šanca!

Nevzdáva sa! Slovenská kajakárka Jana Dukátová (37) porodila v júni 2018 svojmu partnerovi a trénerovi Róbertovi Orokockému (48) dcéru Líviu (2).

Majsterka sveta vo vodnom slalome z roku 2006 chcela zamávať aktívnej kariére na rozlúčku na olympiáde v Tokiu, no pre pandémiu koronavírusu je všetko inak. O tom, ako dokáže skĺbiť materstvo s tréningom, či o tom, či jej malú princeznú láka voda, ale aj o tom, čo ju ženie stále vpred, porozprávala štvornásobná víťazka Svetového pohára exkluzívne pre Nový Čas.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Od januárového príchodu tam sme stále podrobne sledovali, čo sa vo svete deje. Pomaly sme začali tušiť, že sezóna je asi stratená. V Európe to začalo vrieť a my sme váhali, či tam radšej nezostať. Až prišiel telefonát, že o pár hodín odchádza posledné lietadlo do Viedne. Museli sme sa rozhodnúť. Dnes vieme, že správne.

Kde hľadáte po stopnutí sezóny a odložení olympiády chuť naďalej makať?

Najväčším zlomom bola určite tá olympiáda. To, že sa odložila, ochromilo všetkých. Aj keď asi nebola iná možnosť. Ja som aj napriek neistote teraz nastavená tak, že o rok bude. Podriadim tomu všetko. Som rada, že môžem doladiť všetky detaily, dôkladne otestovať materiál a rozjazdiť sa. Teda dobehnúť to, na čo sme nemali po mojom návrate z materskej tak veľa času.

Po tohtoročných letných hrách ste chceli skončiť. Čo bolo najväčšou motiváciou zaťať zuby a pokračovať?

Na budúci rok tu budeme mať majstrovstvá sveta. Bolo by fantastické rozlúčiť sa práve na nich. Dúfam, že to dovtedy vydržím. Podmienky na to mám ideálne, už len naladiť telo a hlavu tiež tým správnym smerom. Uf, snáď mi korona predčasne neukončí kariéru!

Znie to fajn, ale je veľmi ťažké čokoľvek predpovedať. Rozhodnúť o tom totiž môže veľmi veľa vecí. Je to o tej jednej jedinej jazde. Ak sa kvalifikujem, nepôjdem sa tam len zúčastniť!

Ako vás zmenilo materstvo ako človeka a ako vrcholovú športovkyňu?

Ej, tak to veru neviem. Je to náročné a krásne zároveň. Veľa vecí je iných a som si istá, že som už niekde inde ako pred rokmi.

Pri pohľade na vás je úplne zrejmé, že si úlohu matky užívate naozaj dosýta.

Máte pravdu, je to tak. Všetko ide ako po masle. Tá energia a láska, ktorú od Livky dostávame, sa nedá opísať. Naše dievčatko má už svoj stály režim, tak je celkom pohoda. Som vďačná, že to takto super zvládame.

Čo voda, je vašej malej princeznej po chuti tak ako jej hrdej a slávnej mame?

Je to zvláštne. Ešte minulý týždeň sa maličká nechcela k vode ani len priblížiť a teraz, keď sme boli na jazere, nechcela zasa z neho von. Láme sa ten moment, keď sa zo žubrienky zmení na plavkyňu.

Určite budeme radi, ak sa bude hýbať a športovať. Chcem, aby mala možnosť zažiť toho čo najviac. A vybrať si to, čo sa jej bude páčiť. Aj keď sme obaja profišportovci, netúžime mať silou-mocou doma ďalšieho.

NOVÁ SKÚSENOSŤ

Dukátová je ambasádorkou tohtoročného Európskeho týždňa športu, ktorý sa uskutoční od 23. do 30. septembra. Do iniciatívy, ktorá spája 42 krajín, môžu organizátori zaregistrovať rôzne podujatia. Šiesty ročník akcie, zameraný na fyzické a duševné zdravie, sa bude niesť v znamení sloganu #BeActive.

Martin Erdöfy