Rozčúlení chatári reagujú na fotky turistov v Tatrách: Všetko je inak! Zúfalý odkaz Slovákom

Turisti vs. tatranskí chatári! Návštevníci Vysokých Tatier na sociálnych sieťach tvrdia, že naše veľhory sú toto leto preplnené a dokumentujú to fotkami i videami.

Domáci chatári s nimi rozhodne nesúhlasia! Vyhlasujú, že návštevníkov je v Tatrách oproti minulým rokom oveľa menej! Viktor Beránek z Chaty pod Rysmi musel dokonca zastaviť vynášku a prepustiť nosičov, pretože trpí nedostatkom zákazníkov. V iných lokalitách je však turistov zrejme dostatok. Sčítanie turistov, ktoré urobili pracovníci TANAP-u uplynulý štvrtok, totiž ukázalo, že v ten deň zaznamenali Vysoké Tatry rekordnú návštevnosť. „Sezóna úplne upadla,“ sťažuje sa služobne najstarší chatár a nosič Beránek.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

„My sme zastavili akúkoľvek vynášku tovaru, lebo tie zásoby, čo máme, nám bohato vystačia pre tie počty turistov, ktoré sú tu toho roku. Po iné roky sme nestačili s vynáškami. Niektorí naši nosiči otočili vtedy vynášku dva- alebo trikrát za deň. Ja som teraz prepustil troch brigádnikov, lebo pre nich nemám prácu a dvaja moji chatári išli v nedeľu na výlet na Vysokú, lebo tiež nemali čo robiť. A to bol ukážkový víkend. Bezoblačno, bezvetrie, slnečno a bez ľudí. Neviem, či to spôsobila tá jedna nezmyselná fotka, ale ani zďaleka nie je u nás na chate toľko ľudí, čo bývalo. To, že sa ľudia na nejakú chvíľu nakopia pod reťazami, sa raz za čas stane. Stačí, že sa tam nejaká skupina zasekne. No nie je to pravidlo a neopakuje sa to denne. Bol to len jeden hodinový okamih. Realita je ale presne opačná. Všetky tie nakúpené sudy piva a nealka sme našťastie hore ešte nepovynášali. Ja ich teraz idem vrátiť, lebo ich určite nepredáme. A to bol august vždy vrchol sezóny, kde hore chodilo aj dvetisíc ľudí. Túto nedeľu doobeda ich na chatu išlo len zopár,“ tvrdí bielovlasý chatár a dodáva: „My nepotrebujeme v Tatrách masy ľudí, ale ani paniku, že tu nejaké masy sú.“

Spokojní cudzinci

Uplynulý víkend bolo v Tatrách krásne počasie, vysoké teploty a žiadne zrážky. Ideálne počasie na túry a výlety. Na Zamkovského chate sme stretli manželov z Čiech. „Sme z Jihlavy a v Tatrách sme prvýkrát. Naozaj sme sa sem báli prísť, lebo všade sme čítali, aké sú Tatry preplnené. Teraz ale vidíme, že to tu je celkom normálne. Sme z toho veľmi milo prekvapení, ako aj s úrovňou služieb a s disciplínou turistov. U nás na horách je podstatne viac ľudí a nie sú až takí disciplinovaní. Veríme, že taká príjemná atmosféra a pekné počasie budú aj po ostatné dni,“ zhrnul názor celej rodiny Radek (41).

Na tatranskom ikonickom mieste, pri Veľkých studenovodských vodopádoch, sme oslovili poľskú manželskú dvojicu. „Sme z Poznane a do vašich Tatier chodíme veľmi radi, lebo je tu podstatne menej ľudí ako u nás. Keď chcete zažiť naozaj plné Tatry, tak choďte na ktorúkoľvek poľskú tatranskú túru a pôjdete naozaj v šóre. To sú plné Tatry, u vás je nádherná pohoda,“ skonštatovala Jola (46) a manžel Vojtek (46) jej pritakal. Napriek dojmom týchto cudzincov, aktuálne sčítanie návštevníkov Tatier ukázalo, že naše veľhory predsa len zažívajú extrémny nápor turistov. Pracovníci TANAP-u ich tam uplynulý štvrtok narátali až 30 232, čo je o takmer štyritisíc viac ako doterajší rekord spred štyroch desaťročí.