Silné ostreľovanie ukrajinského mesta Sloviansk: Na mieste je podľa starostu veľa mŕtvych aj ranených

Podľa agentúry Reuters to uviedla hovorkyňa Doneckej oblastnej správy Tetjana Ihnatčenková. "Je tu 15 požiarov. Veľa mŕtvych a zranených," oznámil tesne po útoku starosta mesta Vadym Ljach vo videu, ktoré zdieľal na komunikačnej platforme Telegram. Dodal, že išlo o najsilnejšie ostreľovanie tohto mesta v poslednej dobe.

Ukrainian journalists publish video from Slovyansk



According to journalists, right now firefighters are working in one of the local markets, which caught fire as a result of shelling.



Earlier, local media reported about the heavy shelling of #Slovyansk. pic.twitter.com/yRKwPc4rKa