Technológia Tesly odzbrojuje násilníkov na cestách

Zaťahovacie kľučky dverí od Tesly boli často v správach z nesprávnych dôvodov, odkedy sa automobilka prvýkrát rozhodla použiť tento systém na pôvodnom Modeli S v roku 2012.

Aj keď spoločnosť vyriešila veľa problémov so systémom, na diskusných fórach vlastníkov Tesly sa stále živo diskutuje o kľučkách dverí. Bežné problémy zahŕňajú zamrznuté kľučky dverí v zime, ktoré bránia ich vyskočeniu, pretrhnutie vnútorných drôtov, ktoré spôsobí, že sa dvere neotvoria, alebo sa jednoducho kľučky dverí odmietajú vysunúť z tela dverí z dôvodu rôznych iných porúch.

Nedávno boli vyskakovacie kľučky dverí Tesla stredobodom vážnych bezpečnostných obáv po tom, čo sa po niekoľkých nehodách údajne stali nepoužiteľnými. Tesla síce svoje vozidlá vybavuje lankami mechanického uvoľnenia a manuálnymi páčkami na sťahovanie predných okien, no nie všetci pasažieri to vedia.

Teraz sa však ukázalo, že výsuvné kľučky môžu byť v určitých situáciách výhodou. Vezmite si napríklad tento incident na ceste, ktorý zachytili kamery Tesly. Krátke video, ktoré zdieľal Wham Baam Teslacam na Twitteri, ukazuje zúrivého motoristu, ktorý sa blíži k vozidlu a päsťou udiera do okna. Sklo sa, našťastie, nerozbilo, no to agresora podnietilo, aby hľadal kľučku a pokúsil sa otvoriť dvere Tesly. A tam skončil.

Nevieme, čo spôsobilo, že muž konal tak neuvážene, ale to, že nemal kľučku, ktorou by sa chytil a otvoril dvere, muselo byť naozaj frustrujúce. Video ukazuje muža, ktorý stojí zmätene vedľa vozidla niekoľko sekúnd, kým sa Tesla začne pohybovať a nechá ho za sebou.

There has been a lot on the news lately how dangerous the Tesla doors handles are. But - nobody ever talks about how great it is to have hidden door handles when a road rager approaches your car. It's brilliant! @tesla @elonmusk pic.twitter.com/ZDJC221oI0