Čína vyvíja technológiu na ničenie asteroidov zabijakov

Ázijská veľmoc o tri roky vyšle kozmickú loď k asteroidu, aby otestovala nový systém.

Film Armageddon sa blíži k realite. Čína oznámila, že plánuje vyvinúť systém na monitorovanie asteroidov, ktoré predstavujú hrozbu pre Zem. Ázijská veľmoc tiež preskúma spôsoby, ako odstrániť asteroidy, ktoré ohrozujú našu planétu. V televíznom rozhovore to oznámil zástupca riaditeľa Čínskeho národného vesmírneho úradu Wu Yanhua.

Na otestovanie systému má Čína v úmysle poslať kozmickú loď k asteroidu v roku 2025 alebo 2026, aby ho študovala, a potom zmenila jeho kurz. Vesmírna agentúra však zatiaľ neoznámila prostredníctvom akej technológie chce dráhu asteroidu zmeniť. Čína v posledných rokoch predstavila ambiciózne plány svojho vesmírneho programu. V januári Wu povedal, že Peking podpísal s Ruskom dohodu o vybudovaní základne na Mesiaci a minulý rok sa čínska misia na Mesiac vrátila na Zem s lunárnymi vzorkami.

Čínske ašpirácie však narážajú na aktivity USA. Obe strany sa dostali do sporu kvôli satelitom SpaceX, ktoré sa podľa Pekingu dostali nebezpečne blízko k jeho vesmírnej stanici. Spor sa dokonca dostal pred výbor OSN, ktorý dohliada na operácie vo vesmíre. Začiatkom tohto mesiaca Pentagon uviedol, že Čína a Rusko pokračujú v rozmiestňovaní zbraní, ktoré môžu zaútočiť na satelity USA. Asteroidy, ktoré by mohli byť na kolíznom kurze so Zemou, už vo vesmíre sleduje aj NASA. Systém posledného varovania po dopade asteroidu, ktorý využíva teleskopy na Havaji, v Čile a v Južnej Afrike, bol tento rok vylepšený tak, že skenovanie oblohy dokončí raz za 24 hodín.