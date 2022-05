Alfa Romeo MiTo sa vráti ako elektromobil

Výrobca tiež pridá zadné dvere, aby zvýšil príťažlivosť tohto čisto elektrického modelu.

Zdieľanie platforiem bude medzi značkami, ktoré teraz zastrešuje Stellantis, mimoriadne bežné. Takže nie je prekvapením, že náhrada za trojdverové mestské auto MiTo bude postavené na platforme e-CMP. To znamená, že pripravovaný malý elektromobil bude súvisieť s Peugeotom e-208 alebo Opelom Corsa-e.

Platformu odvodenú od Peugeotu sme už videli používať aj vo väčších vozidlách (sedanoch) vyrobených v Číne. Vozidlo bude čisto elektrické. Automobilka Alfa Romeo tiež potvrdila, že bude ustupovať od trojdverového dizajnu v prospech praktickejšieho päťdverového usporiadania.

MiTo bolo trojdverové auto, no ak by malo päť dverí, trh by bol oveľa väčší. Ďalším krokom na ceste k elektrifikácii je plne elektrický model. V súčasnosti sa neočakáva, že bude mať väčší výkon alebo dojazd ako e-208, ktorý má 134 koní a 50 kWh batériu, ktorá na jedno nabitie prejde niečo vyše 360 kilometrov. Doteraz mali všetky elektrické vozidlá založené na tejto platforme rovnakú konfiguráciu a žiadne z nich nemalo pohon všetkých kolies. To sa však môže v budúcnosti zmeniť, pretože Stellantis vyvíja platformu, ktorá bude použitá aj v pripravovanom crossoveri Jeep. Na trh by mal prísť v roku 2023, pričom je malá šanca, že Jeep ponúkne model iba s pohonom predných kolies.

Automobilka Alfa Romeo ešte stále neuviedla svoje prvé elektrické vozidlo, ale predpokladá sa, že dorazí v roku 2024. Môže to byť plne elektrická verzia nového Tonale, dostupná len ako plug-in hybrid, alebo by to mohol byť tento nový menší hatchback.