Pokus o samovraždu? Český exposlanec Dominik Feri má byť v nemocnici s bodnoreznými zraneniami!

Bývalý český poslanec Dominik Feri skončil v sobotu v nemocnici so stredne ťažkým zranením.

Ako píše portál Novinky, špekuluje sa o tom, že sa pokúsil o samovraždu. „Spoločne so záchranármi sme vychádzali do Kubelíkovej ulice. Podľa prvotných informácií to bol pokus muža o samovraždu. Prípadom sa teraz zaoberajú kriminalisti,“ povedal policajný hovorca Jan Rybanský.

„Naše posádky zasahovali pri úraze 25-ročného muža. Muž utrpel stredne ťažké poranenia a po celý čas bol pri vedomí. Po ošetrení ho záchranári previezli do nemocnice,“ povedala Novinkám hovorkyňa záchranárov Jana Poštová. Ako priblížili české Novinky, má ísť o bodnorezné zranenie.

Feri čelí obvineniu, že v minulosti na domácich večierkoch sexuálne zneužil niekoľko študentiek. Médiá vlani v máji priniesli svedectvá dievčat, ktoré tvrdia, že ich poslanec v opitosti i napriek výslovnému nesúhlasu prinútil v pohlavnému styku. Feri v súvislosti s aférou rezignoval na poslanecký mandát a ešte predtým opustil aj stranu TOP 09, ktorá ho k tomu vyzvala.