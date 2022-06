Vzťah, ktorý sa často nevidí: Trojica túži po spoločnom dieťatku, prezradili detaily zo spálne

Zaľúbenci Jess a Stephen Demarcoví sú spolu krásnych 13 rokov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ich vzťah je ako z romantického filmu, avšak v realite je veľmi netradičný. Dvojica je vo vzťahu s ďalšou ženou.

Ako uvádza portál Daily Star, Jess je hviezdou internetového portálu pre dospelých OnlyFans a podľa jej slov sa vo vzťahu vnímajú, akoby boli manželia, aj keď nie sú zákonne zosobášení. Nezobrali sa len preto, aby sa ich ďalšia partnerka necítila odstrčená. Napriek tomu však trojica z Floridy túži po rodine a taktiež chcú mať deti. Bisexuálka Jess sa nielen pozerá na sex svojho partnera s ďalšou ženou, ale dokonca sa k ním aj rada pridáva.

Priznáva, že by chcela, aby mali jednu veľkú spoločnú rodinu. „Aj keď on a ja môžeme mať deti a ona a on môžu mať deti, chceme, aby boli všetci ako súrodenci s rovnakým priezviskom. Nechceme, aby sa v škole cítili rozdelení. Chceme, aby mohli povedať: To je môj brat, to je moja sestra,“ vysvetľuje ich plány Jess, ktorá sa netají tým, že by jej vôbec nevadilo, keby jej partner splodil dieťa s druhou ženou.

Trojica pravidelne zdieľa svoj netradičný život na sociálnej sieti TikTok, kde si vybudovali pomerne veľkú fanúšikovskú základňu. Sleduje ich viac ak 704-tisíc ľudí. Jess sledovateľom vysvetlila, čo pre nich znamená polyamória, a verí, že tradičné manželstvo „zlyháva“. „Mám pocit, že je to veľká sloboda byť tým, kým ste, a nechať ľudí, aby vás akceptovali takého, aký ste. To je to, čo to pre mňa znamená. Radi sa spolu všetci traja milujeme a vtedy sme ako jeden. Všetci sme spolu dospelí v jednom vzťahu, takže sa všetci radi túlime,“ ukončila rozprávanie Jess.