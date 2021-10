Seriálový Gunther († 59) podľahol rakovine: Pred špeciálnym dielom Priateľov mal jedno prianie

Volali ho aj siedmy priateľ. Herec James Michael Tyler († 59), ktorý v nezabudnuteľnom sitkome stvárnil baristu Gunthera, prehral boj s rakovinou prostaty. Tá mala uňho rýchly priebeh aj v dôsledku pandémie koronavírusu.

Nezameniteľný blondiak už kávu servíruje hore v nebi. Život Tylera totiž vyhasol počas uplynulej nedele v jeho losangeleskom dome. Hercovo úmrtie potvrdil internetovému portálu TMZ jeho zástupca. „Svet ho poznal ako Gunthera, siedmeho priateľa z úspešného seriálu Priatelia, ale Michaelovi najbližší ho poznali ako herca, hudobníka, advokáta za povedomie o rakovine a milujúceho manžela,“ vyhlásila jeho zronená rodina.

Osudnou sa mu stala rakovina prostaty v poslednom štádiu, s ktorou bojoval od roku 2018. O tichom trápení informoval svojich priaznivcov až na začiatku leta tohto roka. Sám sa o svojej diagnóze dozvedel prostredníctvom rutinného vyšetrenia prostaty, no rakovina sa mu rýchlo rozšírila do kostí. „Zmeškal som test, čo nebolo vôbec dobré. Rakovina sa rozhodla mutovať v čase pandémie, a tak napredovala,“ opísal Tyler. Choroba sa mu napriek snahe lekárov zažrala až do chrbtice, čím ho do pol tela paralyzovala.

Tyler sa pravidelne objavoval v sitkome Priatelia od roku 1994 až do jeho konca v roku 2004 ako Gunther z kaviarne Central Perk. Obsluhoval v nej známu šesticu Rachel, Monicu, Phoebe, Joeyho, Chandlera a Rossa. Tí o jeho smrteľnej chorobe už vedeli. Po ich boku sa tiež objavil v tohtoročnom špeciáli Priatelia: Zase spolu. Na základe svojho rozhodnutia tak urobil prostredníctvom videohovoru. Nechcel totiž, aby sa ich opätovné stretnutie, podľa jeho vlastných slov, kazilo: „Ou, a, mimochodom, Gunther má rakovinu.“