Rockandrollový svet smúti: Zomrel bývalý člen († 82) známej americkej skupiny

Allison bol spoluautorom hitov ako That'll Be the Day (1957) alebo Peggy Sue (1959), čo mu prinieslo miesto v Rockandrollovej sieni slávy.

Jeho úmrtie bolo bez udania dátumu a príčiny oznámené v pondelok na oficiálnej facebookovej stránke Buddyho Hollyho, informuje spravodajská stanica BBC News.

Jerry Allison, Buddy Holly and the Crickets drummer, dead at 82 https://t.co/QLoorqp2cy pic.twitter.com/tWAJ8dTSnE