Príbeh lásky Abrháma († 82) a Šafránkovej († 68): Dramatický milostný trojuholník a tajné schôdzky

Už sú opäť spolu! 11 mesiacov po odchode českej herečky Libuše Šafránkovej († 68) sa na druhý svet pobral aj jej manžel Josef Abrhám († 82).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Príbeh ich lásky sa začal písať v čase, keď na seba prvý raz narazili v pražskom Činohernom klube. Medzi hercami to začalo okamžite iskriť. Prekážkou nebol vekový rozdiel, ba dokonca ani 8-ročný vzťah Abrháma so speváčkou a herečkou Naďou Urbánkovou (82). Dvojica sa začala tajne stýkať, zatiaľ čo Urbánková o ničom dva roky netušila.

Ako píše český Blesk, bolestivú správu sa dozvedela až od svojej kaderníčky. "To, že sa schádza s Libuškou, som sa dozvedela náhodne pri návšteve kaderníčky. Ako ma česala, vidím v zrkadle, že plače. Spýtala som sa, čo sa stalo a ona na to: ,Vy ste taká blbá!‘ A povedala mi o Josefovi a Libuške. ,Oni sa tu muchlajú, bozkávajú sa a vy to nevidíte?!‘ Ničnetušiaca som zostala ako obarená.“

Dlhoročný vzťah s Urbánkovou síce Abrhámovi nevyšiel, lásku a zázemie však našiel po dlhé roky u filmovej Popolušky, s ktorou ich rozdelila až Libuškina smrť v júni minulého roka. Hrdličky sa vzali v roku 1976 a o rok neskôr sa im narodil jediný syn Josef.

Manželia sa niekoľko ráz stretli bok po boku aj na filmovom plátne či televíznej obrazovke. Obaja si zahrali v snímke Svadobná cesta do Jiljí či v životopisnom filme o K. Čapkovi Člověk proti zkáze (1989), vo filmovom stvárnení hry V. Havla Žebrácká opera (1991), v televíznom seriáli Náhrdelník (1992), kde si Šafráková zahrala hlavnú úlohu speváčky Josefíny, v televíznej mikrokomédii Dokonalý muž, dokonalá žena (1988), či vo filme Všichni moji blízcí (1999). V posledných rokoch to bolo napr. v romanci Přijde letos Ježíšek? alebo v rozprávke Kouzla králů.