Hlásateľke z BBC zostávajú posledné dni života: Mimoriadne vyznamenie od britskej kráľovnej

Jej životná púť sa blíži ku koncu. Populárna hlásateľka z BBC Deborah James (40) je totiž v konečnom štádiu rakoviny hrubého čreva. Zrejme posledné dni sa jej rozhodla osvetliť britská panovníčka (96), ktorá Deborah mimoriadne udelila titul dámy. Pozrite za čo!

Bojovníčka do posledného dychu! Deborah diagnostikovali rakovinu hrubého čreva v roku 2016. Odvtedy so zákernou chorobou bojuje, no nie však sama. Deborah o priebehu svojho ochorenia pravidelne informuje fanúšikov na sociálnej sieti, ktorí jej posielajú množstvo podpory.

Iba pred pár dňami však všetkých šokovala správou, že zostáva v hospici už len na paliatívnej liečbe. „Ani s najnovšími liekmi proti rakovine už moje telo nemôže ďalej,“ napísala Deborah. Jednu vec však dokázala urobiť, a to pomôcť ostatným pacientom s rovnakou chorobou. Pred piatimi dňami spustila zbierku, v rámci ktorej vyzbierala už 4,5 milióna eur. Jej úsilie si všimol aj Buckinghamský palác. Pre kráľovnú tak údajne bolo potešením mimoriadne udeliť Deborah titul dámy, čo značí jej vstup do rytierskeho rádu. „Som ohromená a cítim sa neuveriteľne poctená,“ uviedla James pre denník The Sun.