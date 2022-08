Fantastický Marek Rodák s Fulhamom blízko veľkého prekvapenia: Liverpool zachraňoval bod až v závere zápasu

Futbalisti FC Fulham v bránke so Slovákom Marekom Rodákom sa postarali hneď v úvodnom kole Premier League o prekvapenie, keď v sobotu na domácom štadióne remizovali s vicemajstrami z Liverpoolu 2:2. O oba góly nováčika sa postaral najlepší strelec uplynulej sezóny 2. ligy Aleksandar Mitrovič, za hostí skórovali Mohamed Salah a Darwin Nunez.

„Chalupári" sa zvučného mena súpera nezľakli a od začiatku duelu to boli oni, ktorí sa snažili tlačiť do zakončenia. Prvé prišlo už v úvodnej minúte, ale Mitrovič minul bránku. Po štvrťhodine dostal loptu do siete Luis Diaz, ale gól neplatil pre ofsajd Andrewa Robertsona. Fulham bol aktívnejší, výborne napádal súpera a zdvojoval až strojoval Salaha, čím ho v prvom polčase takmer úplne vypojil z hry. Domácim vyšiel v 32. minúte rýchly brejk a po centri z pravej strany sa hlavou presadil Mitrovič.

Liverpool si vypracoval prvú tutovku až potom, no Diaz z uhla opečiatkoval len žrď. Aj Alissonovi pomohla konštrukcia bránky v 57. minúte po strele Neeskensa Kebana. V druhom polčase už boli aktívnejší hostia, ktorí sa snažili zvrátiť duel a Rodák mal plné ruky práce. V 64. minúte nestihol zasiahnuť po zakončení striedajúceho Nuneza, ktorý skóroval pri premiére v Premier League.

Fulham však nezložil zbrane a opäť ho potiahol Mitrovič, ktorý si po chybe obrany hostí nabehol do šestnástky aj na koleno Virgila van Dijka. Penaltu potvrdil i VAR a srbský kanonier sa z nej nemýlil - 2:1. Body sa nakoniec delili, v 80. minúte zúročil tlak Liverpoolu a nedorozumenie domácich stopérov Salah. V nadstavenom čase zachránila Rodáka druhýkrát konštrukcia bránky po strele Jordana Hendersona.

Premier League - 1. kolo:

FC Fulham - FC Liverpool 2:2 (1:0)

Góly: 32. a 72. Mitrovič (prvý z 11 m) - 64. Nunez, 80. Salah

/Rodák (Fulham) odchytal celý zápas/