Urobte si na Vianoce radosť s novým telefónom

Potešte sa počas tohtoročných Vianoc novým smartfónom so skvelými funkciami. S výmenou so Samsungom ho navyše teraz kúpite naozaj výhodne.

Stačí, ak prinesiete svoj starý telefón do niektorej zo značkových predajní Samsung a využijete aktuálnu výhodnú akciu platnú do 31. 12. 2022. Získať môžete aj extra bonus až do výšky 300 €.

Rýchlo, jednoducho a na jednom mieste

Výkupnú cenu starého zariadenia vám odpočítajú z hodnoty nového priamo v jednej zo značkových predajní Samsungu a navyše v období do 31. 12. 2022 môžete získať aj extra bonus až do výšky 300 €. Ten sa líši podľa jednotlivých modelov.

Odpredať môžete akúkoľvek značku a typ starého smartfónu. Podmienkou ale je, aby bol, samozrejme, funkčný. Všetko tak vybavíte v priebehu niekoľkých desiatok minút bez čakania a z predajne odídete s úplne novým zariadením. Výhodnej výmene sa poteší nielen vaša peňaženka, ale aj životné prostredie, keďže Samsung dáva starým prístrojom ďalšiu šancu na život.

Výška bonusu

V prípade, ak sa zákazníci rozhodnú pre niektorý z modelov Samsung Galaxy S22 alebo S22+, získajú bonus vo výške 150 €. Pri prémiovom Samsungu Galaxy S22 Ultra ide o ešte vyšší bonus, konkrétne 200 €. Ak sa rozhodnú pre výmenu starého telefónu za niektorý zo skladacích smartfónov, získajú extra bonus vo výške 200 € v prípade Samsungu Galaxy Z Flip4 a 300 € v prípade Samsungu Galaxy Z Fold4.

Modelový príklad nákupu Samsung Galaxy Z Flip4

Za akú sumu si teda dokáže zaobstarať inovatívnu novinku od Samsungu napríklad majiteľ iPhone 13? Jej počiatočná predajná cena je v prípade modelu so 128 GB internej pamäte 1 099 €. Od tej im môže byť odpočítaná najvyššia výkupná cena za iPhone 13, ak bude v stopercentnom stave, t.j. 547 € a získaný bonus vo výške 200 €. Výsledná cena nového Samsungu Galaxy Z Flip4 tak bude len 352 €.

1099 € (odporúčaná maloobchodná cena Galaxy Z Flip4) – 547 € (najvyššia možná výkupná cena za iPhone 13) – 200 € (bonus) = 352 € (nový Galaxy Z Flip4)

Zvažujete kúpu nového Samsungu u iného predajcu? Nezúfajte!

Ak plánujete kúpu niektorého z nových modelov Samsung v inej predajni či e-shope, nič sa nedeje. Svoj starý telefón môžete odpredať tak či tak. Bonus k výkupnej cene starého zariadenia získate taktiež. Prvý krok, ktorý musíte urobiť je zaregistrovať sa na novom smartfóne v aplikácií Samsung Members. Následne vyplníte niekoľko údajov týkajúcich sa nákupu a po ich kontrole a schválení obdržíte e-voucher. Na stránke www.novysamsung.sk zaregistrujete model a stav odpredávaného zariadenia. Po validácii stavu zariadenia a zaregistrovaných údajov vám bude vyplatená výkupná cena starého telefónu vrátane bonusu osobne alebo prevodom na bankový účet.