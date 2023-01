Hudobník Peter Nagy (63) pobalil kufre a vyrazil spoznávať svet.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nedávno sa nechal počuť, že by rád trávil zimné dni na mieste, kde mu bude more omývať bosé nohy, slamka sa bude hompáľať vo vychladenom drinku a oči budú chlácholiť úžasné západy slnka. A to sa mu napokon aj splnilo.

„Presťahoval som sa na Kostariku,“ prihlásil sa Peter z ďalekého ostrova. "Od karibského mora po Pacifik... to je Kostarika. Obe strany tohto raja sú nádherné, slnečné a čarovné." O sťahovanie zrejme nejde, ale pár dní oddychu mu po rozhodne padne vhod.