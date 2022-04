Deväť mesiacov od smrti legendárneho Milana Lasicu († 81): Maestro už má miesto posledného odpočinku

Maestro Milan Lasica († 81) nás nečakane opustil v júli minulého roka. Poslednýkrát vydýchol na doskách, ktoré znamenajú svet, vo svojom milovanom Štúdiu L + S počas záverečnej klaňačky.

Dojemná rozlúčka sa konala v absolútnej tichosti v kruhu rodiny a blízkych priateľov, ktorí mu prišli vzdať hold. Po dlhých mesiacoch však velikán našej doby konečne našiel miesto svojho posledného spočinutia. Kto by však čakal, že bude v spoločnosti ďalších umelcov, ten by sa mýlil.

Legendárny Milan Lasica po takmer roku konečne našiel miesto posledného odpočinku. Opustil nás v júli 2021 za búrlivého potlesku divákov a počas záverečnej klaňačky. Srdce mu pomaly prestalo biť a odišiel na večný spánok. Pár dní potom sa v bratislavskom krematóriu konala posledná rozlúčka, ktorá bola v absolútnej tichosti pre najbližších.

Jeho urna s popolom však nebola okamžite uložená. Mnohí sa nazdávali, že bude pochovaný na Ondrejskom cintoríne, tam, kde odpočívajú legendy ako Július Satinský, Marián Labuda či Július Viršík. Opak sa však stal pravdou, keďže miestom posledného odpočinku sa stal Cintorín Slávičie údolie. A práve tam môže už legenda odpočívať v pokoji, aj keď pre najbližších je to určite ešte stále veľmi bolestivé.

Odchod herca si nevedela predstaviť ani jeho dcéra Hana, ktorá len nedávno prehovorila o momentoch osudného dňa. „Bola som akurát na teambuildingu a presne si pamätám, že som sadla do taxíka a utekala do divadla, kde som otca ešte zastihla. A to som naozaj veľmi rada, že som tam ešte s ním mohla byť. Bolo to pre mňa veľmi dôležité, že zopár hodín som s ním bola len sama,“ rozhovorila sa v Teleráne Hana so slzami v očiach.

„Človek je, samozrejme, v šoku, plače a potom sa zasa smeje, lebo... Dávala som mu napríklad dole hodinky a pýtala som sa riaditeľa divadla, že či ešte niečo ostalo, čo mám zobrať, a on mi povedal, že ,ježišmária, fľaša zaváraných uhoriek‘. Tak potom som sa smiala, potom som zasa plakala, lebo som si uvedomila, že otec by toto ocenil,“ doplnila Lasicová.