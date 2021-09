Separ s frajerkou Cynthiou pod paľbou drsnej kritiky: Hejty kvôli láske!

Neprajníci im to dávajú pocítiť. Michael Kmeť (34), alias Separ je šťastne zadaný.

Po tom, čo mu nevydržalo 6-ročné manželstvo so speváčkou Tinou (37), našiel lásku po boku tanečnice Cynthie Tóthovej (21). Zaľúbenci si nedávno užívali dovolenku v Taliansku a aj samotný raper už city k blondínke neskrýva. No nájde sa veľa ľudí, ktorí nevedia „prekusnúť“ ich vzťah, a tak im píšu nemilosrdné komentáre.

Separ si tento mesiac vychutnával dovolenku v Taliansku, kde mu robila spoločnosť jeho priateľka Cynthia. Raper sa pochválil spoločnými fotkami a z nich je jasné, že medzi dvojicou to poriadne iskrí a sú spolu šťastní. Práve tanečnica bola prvá, ktorá vzťah definitívne potvrdila. Napriek ich vzájomnej náklonnosti a spokojnosti sa nájdu ľudia, ktorí Separovi nový vzťah neprajú a radšej by ho videli pri ex Tine.