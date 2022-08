Čo robiť, ak sa spálite na slnku? Rady, ako uľaviť pokožke! V tomto prípade už vyhľadajte lekára

Pri spálení slnkom je potrebné ísť do tieňa, odporúčajú sa tiež studené obklady, dostatočný prísun tekutín a začervenanie natrieť krémom s obsahom panthenolu.

"Dlhotrvajúci pobyt na slnku vedie po vyčerpaní prispôsobujúcich sa mechanizmov organizmu k spáleniu," uviedol prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice Agel Košice-Šaca Peter Lengyel.

Upozornil, že po vytvorení pľuzgierov nie je správne ich prepichnúť, pretože to môže viesť k infikovaniu rany a možnosti prehĺbeniu popálenín. Na postihnuté miesto sa majú priložiť studené obklady a ak vznikne rana, odporúča sa naložiť sterilný obväz alebo náplasť a vyhľadať odbornú pomoc. "V prípade, že ide o otvorené mokvavé rany po spálení druhého stupňa po prasknutých pľuzgieroch so začervenaním okolia po slnení, je nutné neodkladne navštíviť lekára, najlepšie ambulanciu pre liečbu popálenín," povedal Lengyel.

Ozrejmil, že dlhotrvajúci pobyt na slnku, hlavne v poludňajších hodinách, vedie k zvýšenému riziku spálenia. Pri prehrievaní dochádza tiež k odparovaniu vody a jej stratám, čo pri nedostatku príjmu tekutín môže viesť i k dehydratácii organizmu.

Odborník odporúča v prípade spálenia sa na druhý deň slneniu vyhnúť, ak to nie je možné, siahnuť po kréme s vyšším ochranným faktorom. Pripomenul tiež, že vplyv slnečného žiarenia je odlišný u ľudí rôznych fototypov kože. "Fototyp je daný množstvom kožného pigmentu melanínu, ktorý sa považuje za ochranu pred ultrafialovým žiarením," vysvetlil Lengyel s tým, že človek so svetlejšou farbou kože, očí a vlasov má toto číslo nižšie. "So stúpajúcim číslom fototypu jeho odolnosť voči slnečnému žiareniu stúpa," uzavrel.