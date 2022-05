Vláda schválila rodinný balíček, opatrenia budú stáť 1,3 miliardy eur: Heger dúfa v jedno

Vyšší daňový bonus na dieťa, vyššie prídavky na deti a zavedenie príspevku na voľnočasové aktivity pre deti si z verejných financií vyžiadajú 1,3 miliardy eur.

Na tlačovej besede to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Zvýšenie daňového bonusu na deti bude podľa neho znamenať nižší výber daní z príjmov v sume 550 miliónov eur. Ďalších 350 miliónov eur si podľa neho vyžiada zvýšenie prídavkov na deti. Kedže strana SaS podľa Matoviča nesúhlasila s vyššími daňami pre necelých 100 firiem a s nárastom daní z hazardu a liehu, sumu 350 miliónov eur štát vykryje z lepšieho výberu daní, teda z daňových nadpríjmov.

Približne 200 miliónov eur štát podľa šéfa rezortu financií získa z tzv. dynamických efektov. Zo sumy 1,3 miliardy eur sa štátu podľa Matoviča vráti asi 15 percent tým, že ľudia z tejto čiastky zaplatia daň z pridanej hodnoty alebo dane a odvody z príjmov. Sumu 59 miliónov eur vláda podľa ministra financií ušetrí tým, že sa zruší automatické zvyšovanie prídavkov na deti a daňového bonusu o mieru rastu životného minima. „Sumu 25 miliónov eur ušetríme niečím, čo ešte verejne nebolo oznámené, to si ešte nechám, to je veľmi zaujímavá téma," povedal. Podľa neho tak zostáva suma cez 100 miliónov eur. „To oznámim budúci týždeň, z čoho to vykryjeme," dodal Matovič.

Heger poukázal na to, že pomoc proti inflácii postavili na rodine. Slovenské rodiny s deťmi sa totiž podľa neho postupom času dostali do nevýhodnej situácie v porovnaní s rodinami bez detí. "Občania na túto pomoc čakajú, preto to ide aj v zrýchlenom konaní," zdôraznil premiér, ktorý preto verí, že aj diskusia v parlamente bude rýchla. Matovič rovnako verí, že poslanci odložia "politické tričká" a zahlasujú za to.