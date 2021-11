Matka zosnulého Buchtelu († 20) o trénerovi Růžičkovi: Nadával mu a ponižoval ho

Seriál Lajna, ktorý je momentálne vysielaný aj na obrazovkách slovenských televízii, zastupuje v hlavnej úlohe trénera Hrouzeka herec Jiří Langmajer. Už od začiatkov svojho točenia verejnosť rieši, ako veľmi vyobrazuje reálneho hokejového trénera Vladimíra Růžičku (58).

Seriálový kouč Hrouzek na svojich zverencov kričí, zosmiešňuje ich a v neposlednom rade im nadáva. Aj keď tréner Růžička pre český magazín Sport priznáva, že v istých aspektoch vidí sám seba, zároveň zdôrazňuje, že úplné nechutnosti a ponižovanie by si k hráčom nedovolil. Iný názor však má matka zosnulého hokejistu Ondřeja Buchtely.

Eva Buchtelová opisuje údajný vzťah syna s ráznym trénerom vo svojej publikácii Zemři a povstaň. „Pýtala som sa Ondřeja, či je to naozaj také, ako to hrá Langmajer. Odpovedal: Je to trochu prehnané, aby to bola sranda, ale reálne to je,“ píše vo svojej knihe.

Buchtela sa s Růžičkom stretol počas pôsobenia v českom extraligovom Chomutove. V roku 2019 pri prehre so Spartou Praha bol pri jednom z inkasovaných gólov, čo mu mal dať tréner náležite pocítiť. „Tak som sa dozvedel, že som z**d zas***ý, hokej môžem hrať akurát v Lounech a zajtra sa mám hlásiť v Ústi,“ mal popisovať tragicky zosnulý hokejista v tom čase svojej matke do telefónu. Keď na druhý deň prišiel do Ústi nad Labem, farmy Chomutova, obratom ho poslali späť, na čo ho Růžička privítal s otázkou, či sa Buchtela prešiel.

„Tréner Růžička o Ondrovi rozširuje reči, že pije. V návaloch hnevu ho z dvadsiatich centimetrov konfrontuje a neustále mu opakuje: Ty si nezabudni dať víno,“ popisuje v knižke krivdu, ktorú vyvolala fotka na sociálnych sieťach, ako Buchtela oslavuje výročie s priateľkou.