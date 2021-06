Záverečná nominácia na prestížne ocenenie NHL: Chýba tam Zdeno Chára?

Fín Pekka Rinne a Kanaďania Kurtis Gabriel a P. K. Subban sú nominovaní na trofej Francisa M. "Kinga" Clancyho v hokejovej NHL.

Montreal bez Tatara zvíťazil v piatom zápase v rade, Vegas skorigovalo stav série

Trofej sa udeľuje od roku 1988 hráčovi, ktorý najlepšie spája vodcovské schopnosti na ľade a je prínosný pre komunitu. Meno víťaza, ktorý získa 40-tisíc dolárov, ktoré venuje na vybraný charitatívny projekt, vyhlásia počas semifinále alebo finále play off. Zvyšní dvaja finalisti získajú 5-tisíc dolárov.



Útočník San Jose Sharks Kurtis Gabriel sa do nominácie dostal vďaka svojej aktivite v propagácii komunity LGBTQ+ na sociálnych sieťach, ale aj symbolickým používaní pásky dúhovej farby na hokejkách. Gabriel, ktorý mal 10 rokov, keď jeho otec spáchal samovraždu, je aj silný zástanca rozširovania povedomia o duševnom zdraví.



Brankár Nashvillu Predators Pekka Rinne viedol s bývalým spoluhráčom Sheom Weberom pediatrickú nadáciu, pre ktorú získaval peniaze a od roku 2012 jej daroval viac ako 3 milióny dolárov. Zároveň podporil iniciatívu Hockey Fights Cancer a aktívni je aj v ďalších projektoch, v ktorých komunikuje s pacientmi s rakovinou a venuje sa aj nadácii, ktorá plní želania smrteľne chorých. Medzi jeho charitatívne aktivity patrí aj pomoc pacientom s Parkinsonovou chorobou a bol aj súčasťou iniciatívy, ktorá pomohla udržať v prevádzke reštaurácie počas pandémie Covid-19.



Obranca New Jersey Devils Pernell-Karl Subban založil v roku 2014 nadáciu a daroval 10 miliónov dolárov detskej nemocnice v Montreale. Počas pôsobenia v Nashville založil program Blueline Buddies s cieľom preklenúť priepasť medzi miestnou políciou a mládežou. Po smrti Georga Floyda, ktorý zomrel pri zatýkaní v Minneapolise, daroval jeho dcére Gianne 50-tisíc dolárov. Medzi finalistov trofeje "Kinga" Clancyho sa dostal už tretíkrát.