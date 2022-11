Česko Slovensko má Talent ide do finále: Predstavujeme tých najlepších! Máte svojho favorita?

Vyvrcholenie najobľúbenejšej talentovej šou je tu! Už dnes sa na obrazovke TV JOJ dozvieme, kto sa stane víťazom Česko Slovensko má talent a získa rozprávkovú výhru 40-tisíc eur. Speváci, tanečníci, akrobati aj motorkári predvedú určite zaujímavé a šokujúce čísla. Kto z nich má podľa nás najväčšiu šancu stať sa absolútnym víťazom?

Movement Studios



Tanečná formácia pochádza z rôznych kútov Česka. Možno aj tento fakt im zabezpečil postup zo semifinále priamo z prvého miesta. „Snažili sme sa zmobilizovať všetkých kamarátov a mestá, kde pôsobíme, a sme radi, že to takto vyšlo,“ povedali tesne po vyhlásení výsledkov. Už v divadle z nich bola nadšená herečka Diana Mórová. „Veľmi sa mi to páčilo, celé to bolo pekné, tancovali ste s oduševnením,“ povedala. Na čo sa môžu diváci tešiť vo finále? „Uvidia trinásť rekvizít miesto troch a bude to ešte väčšia šou, ako to bolo teraz,“ sľubujú.



Šanca na výhru: 90 %



Majú veľkú základňu fanúšikov po celej Českej republike a v minulom ročníku vyhrala tanečná formácia Diamonds, takže tento trend môže pokračovať.

Nikola Kusendová



16-ročná speváčka už v divadle odrovnala porotu svojím prevedením piesne Čerešne. Jemné dievča s gitarou si podmanilo aj divákov. Nikola zo semifinále postúpila z druhého miesta, keď vzdala poctu Mekymu Žbirkovi piesňou Balada o poľných vtákoch a publikum ju odmenilo standing ovation. „Nečakala som, že postúpim do semifinále a už vôbec nie do finále. Veľmi si to tu všetko užívam, som nesmierne všetkým vďačná, že to môžem prežívať, je to niečo neuveriteľné. Viem už, čo budem spievať, ale nechám si to ako prekvapenie.“ Ak by Nikola vyhrala, konečne by sa splnila predpoveď Jara Slávika, že vyhrá dievča s gitarou, je to aj jeho osobný tip.



Šanca na výhru: 92 %



Ak zvolí slovenskú alebo českú pieseň, v ktorých je takpovediac doma, určite divákom zahrá na strunu.

Opera Trio



Tunde, Andrea a Katarína z Dunajskej Stredy sú všetky učiteľky a tiež veľmi dobré kamarátky, ktoré vedia dokonale zaspievať operu. Zo semifinále postúpili len tak-tak, pretože medzi nimi a akrobatickým duom Esmirou a Arturom rozhodovali porotcovia. Opera Trio dostalo dva hlasy a šikovní akrobati tiež dva. V takom prípade sa počítajú divácke esemeskové hlasy a tých mali operné divy viac. „Z postupu sa veľmi tešíme. Musíme sa pripraviť na ďalšie kolo a poriadne zamakať,“ uvedomovali si tesne po svojom postupe. Predstavu o finálovom vystúpení mali, no ešte presne neboli rozhodnuté, akú pieseň vyberú. Jakub Prachař im drží silno prsty. „Za mňa sú najlepšie ,úče‘, teda Opera Trio,“ skonštatoval.



Šanca na výhru: 55 %



V minulosti vyhrali dvaja operní speváci, ale nie je isté, či trend operných vystúpení už neodznel. Všetko závisí aj od výberu pesničky, trio krásnych žien by však mohlo upútať.