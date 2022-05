Slovenskí fanúšikovia konzumujú v helsinskej aréne aj za šialené ceny: Za malé pivo zacvakáte až 9 €!

Malé pivo 9 eur či párok v rožku 7 eur - pre Slováka žiadny problém. Hoci sú ceny v bufetoch v helsinskej aréne počas prebiehajúceho svetového šampionátu doslova šialené, väčšinu fanúšikov spod Tatier to absolútne neodradilo.

Pokojne si dajú za zápas aj viac pív a vo veselej nálade fandia zverencom Craiga Ramsayho v ceste za postupom do štvrťfinále!

Počas prvého víkendu zavítali do fínskej metropoly stovky fanúšikov zo Slovenska. Väčšina z nich prišla leteckými zájazdmi, ale aj po vlastnej osi. Lístky na zápas sa pohybovali od 30 eur vyššie, záviselo od atraktivity súpera. Ceny v bufetoch však boli v helsinskej Ice Rink aréne stále jednotné a poriadne mastné. Veď za malé pivo pýtali bufetárky 9 eur, malý panák vodky stál až 11 eur a ak ste mali chuť na párok v rožku, tak ste z peňaženky museli vysoliť ďalších vyše 7 eur.

„Áno, je to drahé oproti Slovensku, ale šampionát sa koná raz za rok a keď už sme tu, tak sa na cenu nepozeráme a doprajeme si, na čo máme chuť,“ povedal pre Nový Čas fanúšik Peter, ktorý pricestoval s rodinou z Nových Zámkov. „Poviem to takto, či bude stať pivo euro alebo desať, Slovák si to aj tak kúpi,“ dodal s úsmevom slovenský fanúšik. „Berieme to ako výlet. Na pobyt vo Fínsku sme si šetrili, takže si doprajeme pivo či víno aj za takúto cenu. Hlavne, aby sa našim hokejistom darilo a postúpili do štvrťfinále,“ prezradil priaznivec Karol.

Ceny v bufetoch

Nápoje: panák vodky: 10,90 €, long drink: 9,20 €, malé pivo: 8,70 €, pohár vína: 8,50 €, plechovka Pepsi: 4,90 €, káva: 3,00 €

Jedlo: hamburger: 9,90 €, kuracie nachos: 9,90 €, kuracie krídla (5 ks): 7,80 €, panini: 7,80 €, hotdog: 7,10 €, čipsy: 3,00 €