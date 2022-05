Slováci ukázali fanúšikom svoj domov na zimáku v Helsinkách: Vstup do kabíny je na PIN kód!

Cítia sa pohodlne! Kustódi hokejovej reprezentácie otvorili dvere a nechali fanúšikov nazrieť do útrob helsinskej Ice Rink arény, kde má svoju kabínu na svetovom šampionáte aj slovenský tím.

Jej priestory, samozrejme, vyzdobili do národných farieb a hráči majú o komfort dokonale postarané. Vstup do nej je na špeciálny PIN kód, aby sa do nej nedostali neželané osoby!

Slováci mali pôvodne odohrať zápasy A-skupiny v modernejšej a väčšej Hartwall aréne s kapacitou vyše 13-tisíc miest, ale keďže ju vlastnia ruskí majitelia, tak kvôli invázii na Ukrajinu zvolili organizátori menšiu Ice Rink halu (8 400 miest). V nej sú síce priestory skromnejšie, ale nášmu mužstvu to vôbec neprekáža. „Kabína je v pohode. Máme v nej všetko, čo potrebujeme, takže sa nesťažujeme,“ povedal pre Nový Čas obranca Daniel Gachulinec.

Kustódi nášho výberu Marek Jenčík a Juraj Stopka ešte v stredu po náročnej 24-hodinovej ceste dodávkou z Bratislavy vyložili tonový náklad a okamžite vybavili priestory pre hráčov, aby mali na tréningoch či zápasoch top zázemie. „Hráči majú okrem hlavnej kabíny k dispozícii aj fyziomiestnosť, tréneri zase svoje priestory, takže všetko je v poriadku,“ reagoval Jenčík. Zaujímavosťou je, že vstup do šatne je iba na PIN kód, aby sa do nej nedostali členovia iných výprav!