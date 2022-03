Vlado Weiss mladší mohol hrať v Kyjeve: Otec nadával, keď som odišiel do Kataru!

Slovenský futbalista Vladimír Weiss mladší (32) spomínal na svoje zahraničné pôsobenia. Pri prestupe do Kataru mu otec takmer vynadal. Momentálne pôsobí v Slovane Bratislava a je najlepším futbalistom Fortuna ligy.

Vladimír Weiss ml. v tínedžerskom veku preukázal veľký potenciál a o jeho služby sa hlásili exkluzívne futbalové značky. Záujem mal aj Arsenal Londýn, ale pre zranenie prestup stroskotal. Nakoniec podpísal zmluvu v Manchestri City.

V Anglicku nedostal toľko príležitostí a ani hosťovanie v Boltone sa nezdarilo. Kariéru rozbehol po úspešných majstrovstvách sveta 2010, ktoré hostila Juhoafrická republika. Slovensko postúpilo zo skupiny a zaznamenalo prenikavý úspech. Ten pomohol v kariére aj Weissovi mladšiemu.

Po šampionáte sa presunul do Glasgow Rangers, získal double a zahral si Ligu majstrov. Následne odišiel na hosťovanie do Espanyolu Barcelona, ale zaujímavú ponuku dostal aj z Ukrajiny. V tomto období nadviazal spoluprácu s kontroverzným agentom Minom Railom.

„City malo dosť veľkú ponuku na prestup z Dynama Kyjev. Po lekárskych testoch v Kyjeve som išiel podpísať zmluvu, keď mi Mino volal, nech prídem na letisko. To je uňho typické, je muž prekvapení. Volal mu tréner Mauricio Pochettino, aby som na rok skúsil hosťovanie v Espanyole. Otec bol nadšený, že španielska liga mi bude vyhovovať. Platovo to bolo úplne inde, v Kyjeve som sa mohol zabezpečiť. Ale myslel som na futbal,“ prezradil pre Slovan TV Weiss mladší.

Rodák z Bratislavy si zahral v talianskej lige za Pescaru a v gréckom Olympiakose. Následne prišla ponuka od agenta Raiolu, či nechce vyskúšať exotiku. Vlado Weiss starší, otec a momentálne tréner Slovana Bratislava, mu takmer vynadal. „Nič som o Katare nevedel. Volal som otcovi, ten mi pomaly vynadal, že aký Katar, čo špekulujem... Nemyslím si, že európske kluby by to zaplatili. S otcom a Minom sme sa dohodli, že si vypýtam zmluvu s určitými podmienkami a ak mi ju dajú, pôjdem do Kataru.”

Slovenský reprezentant nečakal, že v Katare zapustí korene na dlhých šesť rokov. Návrat do Európy mal v pláne za dva roky. „Možnosti na návrat do Európy boli, ale nevyhovovali mi. Keby bola ponuka ísť trebárs na tri roky do Espanyolu, možno by som išiel. Avšak chodili ponuky na hosťovanie, to som už nechcel,“ ozrejmil.