Prestup, ktorý nikto nečakal: Dukla Trenčín získala bývalého majstra sveta!

Novou posilou hokejového klubu HK Dukla Trenčín sa stal skúsený český útočník Radek Duda (43). Štyridsaťtriročný veterán, ktorý naposledy pôsobil v druholigových Benátkach nad Jizerou, podpísal s extraligistom zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny.

Duda sa v pondelok zapojil do tréningového procesu Dukly a v utorok premiérovo nastúpi za „vojakov" v domácom zápase s HC Grotto Prešov. „Myslím si, že aj v 43 rokoch nám má Radek stále čo dať. Je to hráč, ktorého ja poznám osobne, je to líder, bude prínosom do kabíny. Vie hráčov a tím poblázniť a zmeniť ´momentum´ v zápase. Po rozhovore s ním sa ukázalo, že má veľkú chuť do hokeja a je hladný po hre. Verím, že nám pomôže," uviedol pre klubový web športový manažér Dukly Branko Radivojevič.

Skúsený krídelník odohral 32 zápasov v českej reprezentácii (12 gólov), v roku 2000 získal titul majstra sveta. So Slaviou Praha dvakrát vybojoval majstrovský titul v českej extralige.