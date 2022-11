Prekvapenie pri výstavbe automobilky: Pri Valalikoch očakávajú nálezy dávneho osídlenia i mohyly

Na mieste, kde má vyrásť piata slovenská automobilka, očakávajú dva historické nálezy. V priemyselnom parku pri obci Valaliky (okr. Košice-okolie) už začali prvé práce na skrývke ornice. Aj keď sa v drvivej väčšine budúceho areálu, kde vyrastie automobilka Volvo, nič nenašlo, dve lokality budú musieť archeológovia podrobne preskúmať.

Pri obci Valaliky už započal čulý pracovný ruch. Na pozemkoch vyrastajúceho priemyselného parku štátnej eseročky Valaliky Industrial Park pracujú ťažké mechanizmy na skrývke ornice. Jej konateľ Miloslav Durec uviedol, že práce zatiaľ pokračujú podľa plánu. Prezradil ale, že na ich území očakávajú aj historické nálezy, ktoré však práce na hlavnom území neovplyvnia.

“Narazili sme na miesta, kde sa nachádzajú nejaké artefakty a sú vyznačené. Tu výstavba nepokračuje a firmy v oblasti archeológie tu urobia podrobný archeologický prieskum. Ide o lokality v blízkosti obce Valaliky,” uviedol Durec. Podľa jeho slov ide o pozostatky dávnych obyvateľov v blízkosti Hornádu. “Ide pravdepodobne o časť germánskej osady alebo obydlia. Na druhom mieste sa našli zvyšky pravdepodobne mohyly. Tieto miesta ešte nie sú presne zadokumentované a musia sa hĺbkovo preskúmať. Nájdené artefakty sa potom buď presunú do múzea, alebo inak sanujú a až potom dostaneme povolenie na pokračovanie prác,” dodal Durec.

To, že tu môžu nájsť nejaké vykopávky, predpokladali už na začiatku. “Lokalitu priemyselného parku máme zmapované aj z výšky. Vedeli sme, že na 90 percentách tohto územia sa nič nenájde. V blízkosti obce sa však našli dve lokality s možnými nálezmi, čo sa aj predpokladalo, že pri Hornáde by mohli byť zvyšky obydlí,” dodal Durec.

Zástupca spoločnosti Volvo Cars Slovakia Björn Helldén uviedol, že ho teší pohľad na začiatok prác, ktorý vníma ako významný míľnik. “Vo všeobecnosti, ide všetko podľa plánu. Prvou fázou projektu je pripraviť pôdu, aby sme mali všetko pripravené na začiatok realizácie konštrukcie fabriky v máji 2023, dokedy tu budú môcť ľudia vidieť množstvo strojov aj ľudí prichádzajúcich na stavenisko,” uviedol Helldén. Podľa zástupcu Volva by do fabriky na výrobu výlučne elektromobilov chceli zamestnať od 4,5-tisíc do 5-tisíc ľudí. “Na jednu pracovnú smenu chceme mať 1500 zamestnancov s cieľom vytvoriť tri smeny. S hromadným náborom zamestnancov plánujeme začať v polovici roku 2025,” doplnil Helldén.