Časovaná bomba v školstve: Z tohto môže mať Slovensko problémy, Gröhling vyzýva ministerstvo

Slovensko čelí problému nesprávneho zaraďovania žiakov z vylúčených komunít do špeciálnych škôl a umelého vytvárania segregovaných tried. Tvrdí to exminister školstva a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS). Pripomenul, že na to upozorňuje Štátna školská inšpekcia, ale aj Európska komisia.

Pokiaľ by Slovensko situáciu neriešilo, hrozia mu podľa Gröhlinga finančné pokuty. Vyzval rezort školstva, aby začal pracovať na konkrétnych krokoch. Gröhling na stredajšej tlačovej konferencii pripomenul potrebu prijatia novely školského zákona, ktorá obsahuje definíciu segregácie. Potrebná je tiež pomoc s ranou starostlivosťou detí z vylúčených komunít do šesť rokov, monitorovanie segregácie na školách či katalóg podporných opatrení. "To sú opatrenia, ktoré by malo ministerstvo školstva prijať s cieľom pomôcť žiakom z vylúčených komunít, znížiť segregáciu v školstve a predísť problémom s infringementom od Európskej komisie. Posledné tri opatrenia sú tiež súčasťou Plánu obnovy. Podľa harmonogramu mali byť realizované v období od jesene do zimy 2022," upozornil poslanec. Každé dieťa bez ohľadu na pôvod by malo podľa neho dostať čo najlepšie vzdelanie. "Na to sa zameriavali aj projekty, ktoré sme na ministerstve realizovali, ale aj opatrenia, ktoré nás ešte len čakajú," povedal Gröhling.