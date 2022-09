Čo by sa dialo, keby Putin odpálil jadrové zbrane? Takýto je postup! Utiecť by nestihol takmer nikto

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin to nemohol povedať jasnejšie: „Neblafujem.“ Tieto slová nasledovali po tom, čo spomenul, že aj Rusko má jadrové zbrane a je ich pripravené použiť.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Vyhlásil to v televíznom prejave, v ktorom informoval o čiastočnej mobilizácii, ktorá pobúrila nie len Západ, ale aj obyvateľov Ruska, ktorí začali vo veľkom protestovať. Je však skutočne ruský vodca pripravený rozpútať armagedon?

Relatívne dobrou správou je, že ruský vodca nemôže začať tretiu svetovú vojnu jednoduchým stlačením červeného tlačidla na stole v Kremli. Ak by aj chcel použiť zbrane hromadného ničenia, toto rozhodnutie musí prejsť najmenej ďalšími tromi kontrolami, ktoré majú zabrániť náhodnému alebo neoprávnenému odpáleniu jadrových rakiet, píše britský bulvárny portál Daily Mail.

Než by mobilné odpaľovacie miesta a ponorky nesúce jadrové zbrane tieto hlavice skutočne odpálili, rozhodnutie musia schváliť ďalší traja muži. Ide o ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova a šéfa ruských jadrových raketových síl Sergeja Karakajeva. Britský bulvár píše, že aj keby rozkaz prešiel cez týchto troch vysokopostavených mužov Ruska, štart by neprebehol okamžite.

Takýto scenár platí v prípade, pokiaľ nenastane razantná zmena v štandardných protokoloch. Trvalo by najmenej 20 minút, kým by sa príkaz autorizoval. Bola by tiež potrebná kontrola kódov, ktoré sú nevyhnutné začatie operácie. Daily Mail zdôrazňuje, že ide o princípy a záruky, ktoré sú mimoriadne dôležité vzhľadom na veľkosť ruských jadrových zásob. Podľa verejne dostupných informácií má táto východná veľmoc k dispozícií 5.977 jadrových hlavíc, čo je najviac na svete. Uložené sú v 12 skladoch po celej krajine. Asi 1.500 z nich je pripravených na okamžité odpálenie.