Rodičia, zbystrite! Prídavok na dieťa a daňový bonus sa majú zvýšiť, o jednu výhodu však prídete

Prídavok na dieťa sa má od júla tohto roka zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur.

Súčasne sa má však zrušiť jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole. Zrušiť sa má aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom má o zvýšení prídavku na dieťa rozhodovať vláda. Legislatívny návrh v stredu s pripomienkami schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament týmito opatreniami zaoberal v zrýchlenom režime.

Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti. Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura. Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Aj pri daňovom bonuse sa má zrušiť jeho automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima.